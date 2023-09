Uomini e Donne spoiler 27 settembre: svolta per Gemma e Maurizio, liti tra gli over

Nella puntata del 27 settembre di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani e Maurizio siederanno nuovamente al centro dello studio. La scorsa puntata si era conclusa in un modo un po’ burrascoso, in quanto il cavaliere era stato messo alle strette da Tina Cipollari.

Oggi, dunque, vedremo se i due esponenti del parterre avranno davvero trascorso dei giorni insieme in Sardegna. Per quanto riguarda Barbara De Santi, invece, la donna prenderà una decisione piuttosto drastica.

Come procede tra Gemma e Maurizio a Uomini e Donne?

Gli spoiler della puntata del 27 settembre di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani siederà al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la conoscenza con Maurizio. La dama apparirà entusiasta in quanto ha finalmente trascorso dei giorni in Sardegna con Maurizio. Quest’ultimo doveva andare in tale luogo per sbrigare delle faccende legate al suo lavoro. Gemma. allora, lo ha accompagnato e, nel tempo libero, i due hanno trascorso dei momenti in reciproca compagnia.

I presenti in studio, chiaramente, non potranno non commentare la cosa. Soprattutto Tina Cipollari interverrà usando parole pungenti e argute nei riguardi dei due protagonisti. Ad ogni modo, entrambi si diranno particolarmente sereni e desiderosi di continuare a conoscersi. In effetti, in queste ore è trapelata anche una segnalazione sul web mediante la quale è emerso che Gemma e Maurizio stiano ancora uscendo insieme.

Spoiler 27 settembre: Barbara prende una decisione, lite tra due dame

Per quanto riguarda Barbara De Santi, poi, nella puntata del 27 settembre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà anche di lei. La donna sta uscendo con Alessio. Quest’ultimo, però, ha deciso di non darle l’esclusiva. Nel corso della puntata, infatti, vedremo che i due avranno un diverbio piuttosto acceso. Nel momento in cui la De Santi scoprirà che il cavaliere sia uscito anche con un’altra persona, deciderà di interrompere la conoscenza.

Tra due esponenti del parterre femminile degli over, poi, ci sarà una discussione piuttosto accesa. Le protagoniste di questo screzio sono Roberta Di Padua e Cristina. Molto probabilmente, le due si scontreranno a causa di un uomo, dato che stavano conoscendo lo stesso ragazzo. Durante la puntata, poi, non mancheranno i soliti battibecchi tra Gianni Sperti e Aurora Tropea e, naturalmente, tra Elio Servo e Tina Cipollari. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa accadrà.