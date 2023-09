Uomini e donne anticipazioni, prosegue la conoscenza tra Gemma e Maurizio: i due paparazzati fuori

E’ senza dubbio una delle protagoniste più amate e seguite di Uomini e donne. Da circa 13 anni, Gemma Galgani è presente nel parterre degli over e pare che questa volta abbia trovato la sua anima gemella. Almeno questo è quello che crede lei e meno sia il cavaliere che gli opinionisti.

Ancora una volta la dama si è lasciata corteggiare da un uomo giovane e affascinante che tutto sembra, tranne avere interesse per la donna. Eppure, sta continuando a frequentarla dato che qualcuno li ha beccati fuori assieme.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Maurizio beccati assieme

Stando alle anticipazioni di Uomini e donne, Gemma Galgani sta proseguendo la sua conoscenza con Maurizio. La dama è volata a Cagliari dal cavaliere dopo che la stessa redazione le ha pagato un biglietto per raggiungerlo in albergo. Oggi, come ci ha già aggiornato Lorenzo Pugnaloni ci sarà una nuova registrazione e in questo modo potremmo vedere come è andato il loro week end.

Quel che è certo però è che sembra sia andato a gonfie vele dato che in rete sono spuntate foto dei due assieme. Lo scatto è stato fatto da una fan nella bella Capitale. Come si può vedere la Galgani e l’uomo sono intenti a discutere ma non sembrano essere in atteggiamenti intimi.

Maurizio mente? Perchè non convince

La segnalazione è arrivata da Deianera Marzano che sul suo profilo ha postato la foto. Come detto in precedenza nonostante ci sia la prova che i due si stanno frequentando nessuno crede nella buona fede del cavaliere.

Sia secondo il pubblico a casa che gli opinionisti. Infatti, tali opinioni sono arrivate dopo che Maurizio ha dichiarato di non provare nessun attrazione per Gemma a livello fisico ma di essere interessato a lei come persona. “Condividiamo tante cose, ma al momento non riesco ad andare oltre”.