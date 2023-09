Uomini e donne anticipazioni, registrazione martedì 26 settembre 2023: scatta il primo bacio, scoppia una lite e scenata da oscar

Martedì 26 settembre 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni circolate in rete ci fanno sapere che in studio è accaduto di tutto.In particolar modo largo spazio al trono classico dove c’è stato il primo bacio tra un tronista e una corteggiatrice ma anche litigate e scenate da oscar.

Mentre per quanto riguarda il trono over si sono risieduti al centro studio Gemma e Maurizio, che proseguono la loro conoscenza.. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Trono classico anticipazioni: scatta il primo bacio al trono classico

Nel corso della giornata di ieri, 26 settembre, si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne. Stando agli spoiler circolati in rete grazie a lorenzo Pugnaloni, possiamo dire che non si è parlato del trono di Cristian. Largo spazio invece a quello di Brando che ha fatto una nuova esterna con Beatrix. Tra i due si è creata una certa atmosfera tanto che tra di loro è scattato il primo bacio. Brando Efrikian ha poi voluto portare in esterna anche un’altra corteggiatrice di nome Silvia.

Infine, decide di eliminare due corteggiatrici in quanto non interessato. Una di questa se la prende in maniera particolare e fa una scenata davvero da oscar. Infatti, il pubblico presente non sapeva se ridere o piangere, trovando il tutto completamente esagerato. Nel frattempo entra in scena il trono classico di Manuela che fa due esterne, una con il corteggiatore Michele e l’altra con Carlo.

Trono over spoiler 26 settembre:Gemma e Maurizio proseguono la conoscenza

Per quanto riguarda il trono over invece protagonista come sempre Gemma Galgani con il cavaliere Maurizio. I due sono stati insieme in Sardegna, precisamente a Cagliari, ma pare che tra di loro non si successo proprio nulla. Maurizio stasera però uscirà con un altra dama con la quale vuole approfondire la conoscenza, lasciando un po’ perplessa la dama torinese.

Infatti, la 70enne non prenderà affatto bene la scelta dell’uomo. Durante la puntata si è poi scatenata anche una lite decisamente accesa tra la dama Donatella e il cavalier Silvio ma i motivi purtroppo non sono stati specificati.