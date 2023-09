Amici 2023, Alessandra Celentano impone nuove regole “militari” ai ragazzi: cosa p assolutamente vietato davanti a lei

La nuova edizione di Amici 23 è iniziata da pochi giorni e con questa anche tante nuove regole. Alessandra Celentano infatti è ritornata in classe più agguerrita che mai, imponendo ai ragazzi nuove regole e nuovi comportamenti.

Chi segue il talent sa benissimo che è l’insegnante di danza più longeva della scuola e proprio attraverso i canali social dello show di Canale 5, sono state rese note le regole per gli allievi: ecco quali sono.

Alessandra Celentano impone nuove regole rigide ai ragazzi

Sono apparse fin da subito rigide le nuove regole imposte da Alessandra che gli allievi dovranno rispettare. In primis c’è la puntualità: “È fatto divieto arrivare in ritardo alle lezioni” si legge in una delle foto pubblicate via social. Seconda regola: nessuna disattenzione, evitando atteggiamenti superficiali o “sbadigli durante le lezioni“. Segue l’importanza dell’ordine e della pulizia per quel che concerne gli spazi della scuola, casetta compresa.

Tra le tante regole spicca anche il lei che le dovrà essere dato in ogni occasione. Inoltre, non bisognerà trascurare il riposo, dormendo almeno 8 otto ore a notte e dare importanza al peso forma. I ballerini dovranno prendersi cura del loro corpo facendo attenzione ad una corretta alimentazione. Infine, dovranno anche utilizzare un trucco del tutto naturale tranne in casi in cui le coreografie lo impongono.

Le reazioni social alle ferree regole

Ovviamente dopo aver letto il regolamento, si sono scatenate le prime reazioni sui social. La maggior parte dell’utenza ha approvato quanto richiesto dalla Celentano agli allievi: “Preside Cele is back” si legge. “La cele che fa un regolamento tutto suo. Iconica” è stato un altro dei pareri a favore. Altri utenti si sono mostrati invece d’accordo, trovando le sue imposizione giuste e di ottimo esempio anche per i colleghi.

Negli ultimi anni infatti spesso il pubblico si è trovato davanti ragazzi davvero indisciplinati. Per quanto riguarda la puntualità alle lezioni, lo sbadigliare, il tenere pulita la casetta, il dare del lei e il sufficiente riposo, si tratta di regole che valgono per tutti. La regole relative al peso forma, al trucco e al divieto di indossare piercing o gioielli, riguardano invece solo i ballerini.