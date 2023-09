Elga Enardu e Diego Daddi, matrimonio finito davvero: cosa è successo

Chi ha seguito anni fa Elga Enardu e Diego Daddi a Uomini e donne sicuramente si ricorderà della coppia. I due ex volti nella serata di martedì 26 settembre 2023, hanno entrambi pubblicato su Instagram un cuore rosso spezzato. L’influencer sarda ha aggiunto una lapidaria e straziante didascalia con scritto: “Che male. Buonanotte”. Pare quindi ormai accertato che la relazione, almeno per adesso sia davvero finita.

Inoltre, che la loro situazione fosse tutt’altro che tranquilla si era capito già da diversi giorni, ovvero da quando l’ex tronista aveva fatto sapere di aver fatto le valige e di aver lasciato la casa coniugale. Ma cosa è successo?

E’ finito il matrimonio tra Diego Daddi e Elga Enardu di Uomini e donne

Possiamo dire che la notizia della fine del matrimonio tra Elga e Diego ha davvero lasciato i fan senza parole. La coppia era seguitissima sui social nonostante entrambi non apparissero in tv da diverso tempo. Come in molti ricorderanno i due sono convolati a nozze nel 2017, dopo otto anni di fidanzamento. Tutto sembrava procedere a gonfie vele e nulla lasciava presagire a un crac. E invece qualcosa è accaduto…

Dopo Elga che ha fatto sapere di aver fatto le valige Diego, ha postato un cuore spezzato, aggiungendo che avrebbe fatto di tutto per provare a sistemare la delicata situazione sentimentale. A quanto pare però non ci è riuscito.

Cosa è successo alla coppia

Almeno per adesso nessuno dei due ha pubblicato un dettaglio o un particolare in merito alle cause che li hanno portati a separarsi. Leggendo però tra le righe di quanto detto da Diego e Elga si capisce che è stata lei a decidere di troncare. Ovviamente sicuramente sarà accaduto qualcosa di grave da portarla a prendere tale decisione.

Accanto a lei in questo momento c’è la sorella Serena e sua madre. E proprio Serena sta invitando i fan a starle vicini ma senza essere troppo invadenti nel domandare con insistenza ciò che è accaduto con Daddi. Insomma, per adesso nessuno dei due si è ancora aperto..