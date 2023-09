Terra Amara, tutti i retroscena intriganti della soap opera che nessuno conosce

Il successo delle serie tv turche in Italia perdura ormai da diversi anni, in particolare grazie all’operato di Mediaset. Dopo Cherry Season, Day Dreamer e altre serie lo scorso anno è stata la volta di Terra Amara.

Sei anche tu tra i suoi fan più accaniti non puoi non perderti qualche novità su questa soap opera turca. Scopiamo insieme qualche piccola chicca

Terra Amara: dal vero titolo alla lunga creazione per lo scenneggiato

Terra Amara si presenta come una telenovela dai toni drammatici, che coinvolge i telespettatori italiani grazie ai suoi numerosi colpi di scena, in pieno stile del genere. Eppure, prima di iniziare a trasmetterla, tutti erano scettici e invece si è rivelata un vero e prorpio successo. Sulla soap ci sono tanti dettagli che nessuno conosce e tra questi il ad esempio il titolo che in originale non è Terra Amara.

Il vero nome è “C’era una volta a Çukurova”. Effettivamente, la storia racconta l’amore tormentato tra Züleyha e Yılmaz, che, scappando dalla loro città, Istanbul degli anni ’70, arrivano proprio a Çukurova, dove sperano di poter ripartire da zero. Altra piccola curiosità riguarda lo scenneggiato. Per realizzare l’ ambientazione, sono stati impiegati 500 operai che hanno letteralmente costruito il villaggio in un anno.

Altre curiosità sulla soap turca

Non tutti ne sono al corrente, ma, dietro la realizzazione di un prodotto audiovisivo ambientato nel passato, c’è una grossa mole di lavoro che riguarda la creazione dei costumi d’epoca. Tra le altre cose, per realizzare gli abiti, ad esempio, occorre studiare prima il contesto storico in cui è ambientata il serial, per essere certi di non commettere errori.

Ma non è tutto, i produttori si sono spostati tra Çukurova, Adana e Mersin. Come tutti sanno la serie è divisa in quattro stagione, noi Italia stiamo vedendo la terza ma in Turchia la soap opera è terminata lo scorso anno. Secondo alcune indiscrezioni dopo Terra Amara, Mediaset starebbe pensando di acquistare un altro prodotto