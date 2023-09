Il Paradiso delle signore trama 28 settembre: Umberto furioso, Marcello scoperta toccante

La trama della puntata del 28 settembre del Paradiso delle signore rivela che Umberto sarà piuttosto indignato. Il commendatore non tollererà il comportamento assunto da Flora, sta di fatto che i due avranno una discussione piuttosto animata.

Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo continuerà a mostrarsi particolarmente interessato al Elvira. Marcello, dal canto suo, indagherà su Matteo sotto consiglio di sua sorella. Ad un certo punto, farà una scoperta davvero toccante.

Marcello farà una scoperta toccante al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 28 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Marcello continuerà ad essere particolarmente sospettoso del comportamento di Matteo. A tal proposito, il giovane si rivolgerà a sua sorella Angela. I due inizieranno a fare delle congetture in merito al nuovo arrivato. Ad ogni modo, Angela consiglierà a suo fratello di aprire una scatola privata in cui la loro madre era solita nascondere degli effetti personali. Ebbene, proprio aprendo tale confezione, Marcello farà una scoperta molto toccante.

In merito a Salvatore, invece, il ragazzo inizierà ad avere dei sospetti su Elvira. Nello specifico, infatti, inizierà ad ipotizzare che, in realtà, il fidanzato di cui la donzella parla sia immaginario. Sulla faccenda interverrà Alfredo. Il ragazzo dissiperà questo dubbio del suo amico e lo spingerà a rivalutare le sue congetture. Salvatore si lascerà convincere dalle sue parole?

Trama 28 settembre: lite tra Umberto e Flora a causa di Adelaide

Intanto, nella puntata del 28 settembre del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà una discussione molto accesa. Umberto, infatti, verrà a sapere che Flora si sia lasciata andare con Fiorenza in merito a faccende molto delicate e personali che riguardano Adelaide. A tal proposito, il commendatore perderà le staffe e si arrabbierà molto con la sua compagna. Questo, naturalmente, porterà i due a vivere un momento di stallo.

Per contro, invece su di un altro versante vedremo che un’altra coppia si avvicinerà moltissimo. Loro sono Matilde e Vittorio. I due si incontreranno per parlare di un progetto. Questo appuntamento, però, non farà altro che renderli ancora più complici e affiatati. La situazione si sta complicando in quanto Conti è nel frattempo conteso anche da Diletta, la quale sembrerà disposta al tutto per tutto pur di conquistarlo. Cosa deciderà di fare invece Salvo? Si rassegnerà con Elvira?