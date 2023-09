Oroscopo 28 settembre 2023: Leone sfuggenti, Acquario motivati

Secondo l’oroscopo del 28 settembre i Gemelli e i Toro devono essere un po’ più espliciti in amore. I Sagittario, invece, farebbero bene a tenere i piedi saldi per terra e a non essere troppo testardi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Le persone single potrebbero ricevere qualche bella sorpresa. Dal punto di vista professionale, invece, dovete allargare i vostri orizzonti e i vostri limiti.

Toro. Le stelle vi esortano ad uscire allo scoperto in amore. Continuare a nascondersi dietro un dito non servirà a nulla. Molto importante in questo momento sarà anche il dialogo, quindi, non datevi per vinti.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 28 settembre vi invitano ad essere coraggiosi. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, lasciatevi guidare dal vostro cuore. In amore è tempo di far cadere tutte le maschere.

Cancro. Momento molto favorevole per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se ci sono state delle incomprensioni, adesso potrete rimediare. In ambito professionale è meglio non rischiare troppo.

Leone. Le persone che avranno a che fare con voi si troveranno in un momento piuttosto complicato in quanto sarete piuttosto sfuggenti. Cercate, però, di non tirare troppo la corda, specie nei riguardi di persone a cui tenete.

Vergine. Siate coraggiosi e pieni di spirito d’iniziativa. Le stelle vi invitano ad essere coraggiosi e a credere di più nei segni del destino. Non viaggiate troppo con la fantasia, è importante avere i piedi saldi per terra, almeno nel lavoro.

Previsioni 28 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete avuto delle divergenze sul piano affettivo, forse è il caso di essere un po’ più presenti. Trascurare i vostri affetti potrebbe portarvi a dei problemi che, con il tempo, potrebbero diventare irrisolvibili.

Scorpione. Non tenetevi tutto dentro. Se ci sono delle cose che vi turbano, fate il possibile per reagire e per darvi da fare. In ambito sentimentale affidatevi al supporto di una persona cara.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 28 settembre vi invitano ad essere un po’ meno testardi. Essere determinati è importante, e spesso rappresenta un valore aggiunto. Ad ogni modo, cercate di essere più equilibrati.

Capricorno. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera professionale. Quella affettiva, invece, si prospetta ricca di colori e di novità, quindi, cercate di non arrendervi e di insistere.

Acquario. In questo momento della vostra vita siete particolarmente motivati. Approfittate di questo momento particolare e cercate di non arrendervi. In ambito sentimentale, invece, dovete credere di più in voi stessi.

Pesci. Ci sono dei momenti nella vita in cui ci si sente un po’ più spaesati. Ad ogni modo, grazie al supporto di una persona cara tutte le cose potrebbero tornare al loro posto, quindi, non vi arrendete.