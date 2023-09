Un posto al sole anticipazioni giovedì 28 settembre: Rosa mette ko Viola

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni della serie ci fanno sapere che nella puntata di domani, giovedì 28 settembre ci sarà un vero faccia a faccia. Raffaella sarà finalmente in partenza per Barcellona.

Rosa prenderà il suo posto ma la storia di Damiano e la sua preoccupazione per lui, la porteranno a essere sempre più angosciata e a prendere una decisione, che metterà Viola in difficoltà. Intanto Roberto calcherà la mano con Ida e cercherà di convincerla ad accettare la sua proposta mentre Guido e Mariella si troveranno sempre più coinvolti nelle situazioni sentimentali di Bice e Sergio.

Un posto al sole anticipazione 28 settembre: Rosa ha il suo lavoro ma prende una decisione inaspettata

Nel corso della puntata del 28 settembre vedremo Rosa finalmente nel ruolo di portiera. La donna è al settimo cielo perchè sa che con questo nuovo impiego guadagnerà qualcosa in più. Ma le recenti scoperte su Damiano l’hanno messa in allarme. Rosa è molto preoccupata per il suo ex e vorrebbe capire cosa sta succedendo.

Ovviamente nessuno sa che il Renda è d’accordo con Eugenio. Delusa e soprattutto in ansia, finirà per prendere una decisione inaspettata che vedrà protagonista anche Viola. Cosa succederà tra le due? La metterà Ko?

Anticipazioni giovedì: Roberto fa una proposta a Ida, Bice e Sergio in soccorso dei loro amici

Nel corso della puntata largo spazio anche a Roberto. Le anticipazioni ci fanno sapere che quest’ultimo vuole tenere con se Tommaso ma prima deve trovare un accordo con Ida e quindi è pronto a farle una proposta. Ida si troverà con le spalle al muro! Intanto, Marina continua a tenerla d’occhio consapevole che nasconde ancora qualcosa

Infine, le vicende interesseranno anche Bice e Sergio che continueranno a tormentare Guido e Mariella. I due si troveranno sempre più coinvolti nei litigi dei loro amici e faranno di tutto per farli tornare insieme. Ci riusciranno? Non ci resta altro che attendere