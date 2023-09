Un posto al sole anticipazioni dal 2 al 6 ottobre 2023: Alberto molesta Diana, Marina ha un piano, Lara medita vendetta

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi che vanno in onda dal 2 al 6 ottobre largo spazio sarà dedicato a Lara ma anche a Alberto.

Gli spoiler ci annunciano anche un colpo di scena tra Viola e Damiano, ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni al 6 ottobre 2023: Lara vuole vendicarsi di Marina

La prossima settimana sarà decisiva per Marina. La donna insieme a Roberto è convinta di poter conquistare Ida e portarla dalla loro parte. Purtroppo, ancora una volta, la Martinelli giocherà in anticipo spiegando alla donna che deve fidarsi solo di lei.

Ad ogni modo, la ragazza trovandosi alle strette, tenterà di fuggire ancora una volta con Tommy e porterà la Giordano a giocarsi una nuova carta. La Manager farà colpo su di lei raccontandole una storia molto triste. Lara purtroppo scoprirà l’allettante proposta di Marina a Ida e sarà furiosa. La Martinelli cercherà un modo per vendicarsi della Giordano.

Alberto molesta Diana, Viola e Damiano cedono alla passione

Le anticipazioni di Un posto al sole che vanno dal due ottobre ci fanno sapere che al centro della trama troveremo anche Alberto. L’avvocato continuerà a insistere con Diana, sempre più convinto a conquistarla, ma finirà per essere persino molesto. Quando penserà di essere riuscito nel suo intento, l’architetto lo gelerà con una risposta inattesa e sconvolgente.

Intanto Viola rivelerà a Damiano di sapere cosa sta combinando e tra i due scoppierà la passione. Ma al momento bisogna vedere se questo piccolo passo avanti è sufficiente per mettere fine alla loro crisi. Renato comincerà a sentire pesantemente la mancanza di Giulia e Otello correrà in suo soccorso. Guido invece continuerà ad essere sempre più geloso di GuidoBice nei confronti di Gerry e Mariella non riuscirà a capire che questa situazione sta risvegliando in lui terribili e traumatici ricordi. Infine, Nunzio decide di affrontare Rossella