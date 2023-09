Greta Rossetti e Mirko Brunetti al capolinea, lei sbotta: “Mi ha detto una bugia bruttissima”

La relazione tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti pare sia giunta al capolinea. Dalla scorsa domenica sul web non si fa che parlare di aria di crisi tra i due, in quanto Mirko è stato beccato allo stesso evento della sua ex Perla Vatiero.

Greta ha appreso tutto e, in un primo momento, ha preferito mantenere riserbo sulla faccenda. In queste ore, però, Mirko è tornato sui social con una IG Storie riferita a quanto accaduto. Greta ci è rimasta malissimo, al punto da registrare dei video dove è apparsa davvero provata.

La crisi tra Mirko e Greta: cosa è successo

Mirko Brunetti domenica scorsa ha partecipato ad una sfilata per la Milano Fashion Week dove c’era anche Perla Vatiero. Sul web, chiaramente, in molti hanno cominciato a fare dei pettegolezzi sulla faccenda. Dopo tanti pettegolezzi trapelati, Mirko ha deciso di pubblicare un post su Instagram in cui si è detto profondamente amareggiato per tutto quello che è accaduto. Il ragazzo ha lasciato intendere che Greta lo abbia messo in dubbio a causa di questo evento.

Brunetti, allora, ha rinfacciato alla donna di aver sempre accettato che lei vedesse e sentisse i suoi ex, pertanto, le sue accuse risultano infondate. Le sue parole, però, non sono rimaste impunite. Dopo poco è arrivata la replica di Greta. Quest’ultima ha pubblicato dei video in cui ha detto di essere ancora sotto shock per quanto appreso. Non si aspettava minimamente che Mirko pubblicasse quel contenuto. (Continua dopo la foto)

Brunetti sparla della Rossetti, lei sbotta sui social

In merito all’evento di Milano, poi, Greta Rossetti ha detto di non essersi arrabbiata con Mirko Brunetti per aver visto la sua ex. Il motivo per cui la giovane si è infastidita risiede nella bugia che il ragazzo le ha raccontato. In particolare, infatti, la Rossetti ha svelato il suo fidanzato non le abbia detto esplicitamente che a quell’evento ci sarebbe potuta essere pure Perla. Inoltre, anche una volta trapelata la faccenda, Mirko avrebbe continuato a raccontarle delle bugie.

L’ex tentatrice di Temptation Island ha anche svelato che Mirko le avrebbe detto in precedenza un’altra grossa bugia, ragion per cui, adesso non si fida più di lui. Greta ha ammesso di essere rimasta molto male del fatto che Mirko, invece che scriverle in privato, ha preferito spiattellare tutto sui social. Adesso, dunque, la giovane vuole prendere le distanze da tutto questo.