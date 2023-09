Uomini e Donne spoiler 28 settembre: Barbara prende una decisione, cambiamenti al trono classico

Nella puntata del 28 settembre di Uomini e Donne ci saranno dei momenti molto concitati che riguarderanno, come spesso capita, il trono over della trasmissione. In particolar modo vedremo che Barbara De Santi sarà chiamata nuovamente in causa per parlare della sua frequentazione con Alessio.

La situazione, però prenderà una piega davvero inaspettata che animerà parecchio il parterre. Inoltre, ci sarà anche una discussione tra altre due dame. Al trono classico, invece, ci saranno dei cambi di scenario. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Scelte drastiche e nuovi incontri al trono classico di Uomini e Donne

La puntata del 28 settembre di Uomini e Donne continuerà da dove si è interrotta quella di ieri. In tale occasione abbiamo assistito alla discussione tra Barbara e Aurora, ma anche ad altro. Tina Cipollari, ad esempio, ha portato fuori dallo studio Gemma Galgani per sottoporla ad un test di gravidanza. Inutile dire che la scena è stata piuttosto esilarante. Per quanto riguarda il trono classico, invece, si è parlato soprattutto di Manuela e Carlo.

Quest’oggi, invece, saranno privilegiati i due tronisti maschi. Al centro dell’attenzione ci sarà Cristian. Il ragazzo ha deciso di non portare in esterna, sta di fatto che è uscito solamente con una corteggiatrice nuova. La giovane si chiama Virginia e le cose tra i due pare siano andate piuttosto bene. In puntata, chiaramente, non si potrà fare a meno di parlare di Beatrix e dei motivi che hanno spinto il tronista a non portarla fuori.

Spoiler 28 settembre: Barbara fa una scelta, Beatrix nell’angolo.

Per Beatrix, però, questa non sarà l’unica brutta notizia. La giovane, infatti, verrà lasciata a casa anche dall’altro tronista. A quanto pare, il suo restare con il piede in due scarpe non sta affatto piacendo ai due protagonisti che, infatti, hanno deciso di concentrarsi sulla conoscenza di altre persone. Passando al trono over, poi, nella puntata del 28 settembre di Uomini e Donne vedremo che continuerà il teatrino tra Tina e Gemma. Dopo che la prima ha chiesto alla Galgani di sottoporsi ad un test di gravidanza in diretta, si è toccato il fondo.

Nella messa in onda di oggi. invece, si parlerà di Barbara De Santi. La donna sta uscendo con Alessio. Quest’ultimo, però, non sembrerà intenzionato a donarle l’esclusiva. Per tale motivo, la dama perderà le staffe e deciderà di interrompere la loro frequentazione. Alessio farà qualcosa per farle cambiare idea? In merito a Roberta, invece, la donna ha deciso di non tenere un nuovo spasimante venuto per lei nella scorsa puntata. Successivamente, poi, avrà uno screzio con Cristina.