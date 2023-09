Oroscopo 29 settembre 2023: Vergine misteriosi, Pesci troppo emotivi

Le previsioni dell’oroscopo del 29 settembre invitano i nati sotto il segno del Capricorno a fare un esame di coscienza. I Toro, invece, potrebbero ricevere delle sorprese in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Ci sono dei cambiamenti in arrivo che riguardano la sfera professionale. Forse non siete ancora pronti per una relazione stabile e seria.

Toro. I nati sotto questo segno potrebbero ricevere qualche colpo di scena in amore. Se siete molto indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso che ascoltiate un po’ di più il vostro istinto.

Gemelli. L’Oroscopo del 29 settembre vi invita a non demordere. Presto si spalancheranno delle porte che vi apriranno scenari inaspettati, tuttavia, al momento dovete stringere i denti e continuare ad insistere.

Cancro. In amore siete amanti delle avventure in questo periodo. Attenti, però, che andando di fiore in fiore potreste rimanere intrappolati nella tela del ragno, quindi, cercate di non essere troppo spavaldi.

Leone. Ci sono delle belle novità per quanto riguarda il lavoro. Dopo alcuni momenti un po’ burrascosi, adesso potete tirare un sospiro di sollievo. Prima di trarre conclusioni affrettate, riflettete più a fondo.

Vergine. Siete avvolti da un’aurea di mistero in questo periodo. Le persone che vi circondano potrebbero fare una certa fatica ad interpretarvi. Questo per certi versi sarà piuttosto affascinante.

Previsioni 29 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’Oroscopo del 29 settembre vi invita ad essere più docili con le persone care. Spesso tendete a manifestare il vostro punto di vista in maniera un po’ troppo rigida. La fortuna aiuta gli audaci, quindi, osate nel lavoro.

Scorpione. Giornata molto proficua per quanto riguarda il lavoro. Cercate di non sprecare tutte le vostre energie, e conservatene qualcuna da dedicare alla sfera sentimentale. Siate più attivi in amore.

Sagittario. Questo è il momento di prendere in mano le redini del vostro futuro e di far girare la ruota nella direzione sperata. Dal punto di vista professionale è importante mostrarsi calmi e pazienti se non si vuole incappare in discussioni.

Capricorno. Cercate di fare un esame di coscienza ogni tanto. Spesso vi sembrerà di trovarvi in un contesto che non vi appartiene, ma chiedetevi anche quali siano i vostri errori.

Acquario. Non siete persone che si fidano molto del prossimo. Spesso fate bene, tuttavia, in certi casi il vostro modo di fare potrebbe anche limitare certe conoscenze. Ci vuole una via di mezzo.

Pesci. L’emotività potrebbe giocarvi dei brutti scherzi in questo periodo. Vi sentite un po’ vulnerabili, quindi, forse è il caso di non prendere decisioni importanti e di allontanarvi dalle persone negative.