Domenica In, anticipazioni 1° ottobre: Mara mette a segno 2 colpacci, puntata imperdibile

E’ partita davvero con il botto la prima puntata di Mara Venier e domenica 1° ottobre 2023, la conduttrice è già pronta a ritornare negli studi Fabrizio Frizzi per andare in onda con un nuovo appuntamento.

Stando alle prime anticipazioni la conduttrice avrebbe messo a segno due veri e propri colpacci per la sua Domenica In. Il prossimo appuntamento infatti si preannuncia davvero imperdibile e potrebbero bastare due nomi per farvi venire voglia di sintonizzarvi sulla prima rete pubblica domenica pomeriggio.

Domenica In anticipazioni 1° ottobre 2023: Mara pronta con due colpacci

Un nuovo appuntamento attende i fan di Mara Venier. Stando alle prime anticipazioni, la presentatrice Domenica potrebbe ricevere nel suo studio niente poco di meno che Fabrizio Corona, reduce del successo a Belve. L’ex re dei paparazzi si è raccontato al cospetto di Francesca Fagnani ed è pronto a rifarlo anche nello studio di Domenica In. Dopo le iniziali indiscrezioni, a confermare la sua presenza è stato il diretto interessato sul suo canale social.

Se già la presenza di Corona la dice tutta beh tenetevi forte perchè il secondo ospite non è da meno. Secondo quanto anticipato da DavideMaggio.it, sta per fare il suo ritorno nel programma di Mara Venier lei, l’ex “mamma e moglie”, Pamela Prati. La show girl ritorna laddove tutto è iniziato con la famosa storia di Mark Caltagirone. Archiviato ormai lo scandalo la 60enne adesso è pronta a riconciliarsi con l’amica di sempre.

Gli altri ospiti di Domenica 1° ottobre: puntata straordinaria

E’ ritornata più carica che mai Mara Venier con la sua Domenica In. I due nomi sopra elencati ovviamente non saranno gli unici ospiti della puntata. In studio prenderanno parte anche Memo Remigi, che torna in Rai dopo il suo allontanamento, Giulia Bevilacqua, Enrico Brignano e Rocco Siffredi.

Tutti si racconteranno tra vita privata, scandali e successi… Per ora quindi non ci resta altro che attendere l’appuntamento stabilito. L’orario di messa in onda come sempre è alle 14.10 circa su Rai 1.