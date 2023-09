Ascolti tv giovedì 28 settembre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Ulisse.

La prima serata di giovedì 28 settembre 2023 ha permesso al pubblico di scegliere tra programmi di intrattenimento, approfondimento e anche reality show.

L’analisi dei dati Auditel ha permesso di stabilire quale tra gli appuntamenti in prima serata ha conquistato il podio degli ascolti tv e ancora una volta non ci sono dubbi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno preferito gli italiani

Ascolti tv 28 settembre: vince Alberto Angela con Ulisse

Ieri sera su Canale , 28 settembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini in una versione ripulita, in cui personaggi noti si incontrano con persone comuni, sta cercando di farsi strada tra le trasmissioni più viste, cercando di mantenere quanto meno intatti i dati di ascolto delle precedenti edizioni. Al momento però Alfonso Signorini non è riuscito nel suo intento e c’è da dire che la programmazione futura preoccupa. Intanto, il secondo appuntamento di questa settimana con lo show è stato visto da 2.029.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Decisamente meglio invece è la situazione per Alberto Angela. “Ulisse – Il piacere della scoperta” è andato in onda sempre ieri sera con una puntata dedicata a Nerone. Il conduttore è tra i più seguiti del palinsesto televisivo e, infatti, i suoi viaggi alla scoperta di mondi lontani, ma anche delle bellezze dell’Italia, riescono ad appassionare il pubblico della rete ammiraglia della Rai. Proprio per questo motivo, la serata è stata vinta dal divulgatore scientifico con il suo programma visto da 2.186.000 spettatori pari al 14.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Per quanto riguarda le altre reti, grande soddisfazione è dovuta sempre in casa Rai. Su Rai2 l’appuntamento con NCIS è stato visto da 997.000 spettatori arrivando al 5.3% di share. A seguire N.C.I.S. Hawai’i è stata la scelta di 714.000 spettatori segnando il 4.4% di share. Su Italia 1 Godzilla vs Kong è stato seguito da 771.000 spettatori con il 4.6% di share.

Su Rai3 Splendida Cornice ha registrato 895.000 spettatori segnando uno share del 5.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio è stato seguito da 820.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Piazza Pulita è stato seguito da 743.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Tv8 Cucine da Incubo ha segnato 289.000 spettatori con l’1.9%.