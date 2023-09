Marco Liorni come Maria De Filippi: Reazione a Catena fa il botto

Continua la messa in onda serale di Reazione a Catena. A quanto per i vertici di Viale Mazzini l’oro di Casa Rai è proprio lo show di Marco Liorni. Per gli scettici che ancora, colpevolmente, sottovalutavano l’impatto del programma ecco la conferma ufficiale, con tanto di numeri alla mano.

Sono infatti clamorosi i dati di ascolto del quiz preserale, una fascia di palinsesto decisiva perché lancia i telegiornali e, di fatto, può fornire lo sprint per la serata. Una fascia peraltro dominata da inizio stagione, con Caduta Libera di Gerry Scotti, sulla rivale Canale 5, sempre a rincorrere e Mediaset in evidente difficoltà.

Ascolti super soddisfacenti per Reazione a Catena: Marco Liorni paragonato a Maria De Filippi

C’è poco da dire Reazione a Catena piace eppure molto ai telespettatori. Negli ultimi mesi il quiz condotto dal simpaticissimo Marco Liorni sta ottenendo ascolti davvero sopra ogni pensiero tanto da battere la rete concorrenziale.

Per riassumere il trionfo del conduttore televisivo e tutta la sua troupe basta semplicemente prendere in prestito il tweet di un telespettatore, che analizzando con attenzione quanto sta accadendo ha riferito: “Come avere un programma di Maria De Filippi del sabato sera, ma ogni giorno della settimana. Rende l’idea?”.

Marco Liorni vince la fascia pre-serale del 28 settembre

Nella serata del 28 settembre, Marco Liorni è riuscito a superare se stesso ma anche gli obiettivi della Rai. Già, perché il risultato di giovedì è stato al limite dello sconvolgente: il conduttore televisivo ha raccolto davanti alla televisione nel segmento centrale dello show addirittura 4 milioni di telespettatori netti, per uno share stratosferico pari al 27,15 per cento. Questo significa che un telespettatore su tre che nella fascia delle 19 aveva il televisore acceso era sintonizzato su Rai 1 e non è poco.

Intanto, per lui è in arrivo un altro progetto sabato 30 settembre andrà in onda con una puntata speciale, dove a sfidarsi a Reazione a Catena saranno personaggi Vip. In questo primo appuntamento vedremo Iva Zanicchi, Eleonora Giorgi, Paolo Conticini e Adriano Panatta. Ciascuno avrà con sé due familiari: Iva, per esempio, giocherà con la figlia e la nipote”.