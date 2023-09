Uomini e donne, lo sapete che Donatella è stata sposata con uno famoso? Ecco chi è

La nuova dama del Trono over era sposata con un personaggio molto famoso

Senza ombra di dubbio, Donatella De Gregorio è diventata nel giro di poche puntate una delle dame al momento più interessanti del parterre. Inoltre la sua frequentazione con Silvio, cavaliere altrettanto discusso non è passata inosservata.

Proprio nel’ultima puntata entrambi hanno dichiarato di aver fatto l’amore. Ma sapete chi è Donatella? E sopratutto con chi era sposata?

Uomini e donne: la nuova dama Donatella vedova di un uomo famoso

Vista la frequentazione con Silvio e approfittando del fatto che al momento è al centro studio. Donatella ha colto l’occasione per svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. La dama ha svelato di avere tre figli. Il più piccolo, Niccolò, ha 23 anni e vive con lei. Le altre due figlie, invece, sono più grandi e hanno rispettivamente 37 e 40 anni. Non solo, Donatella è anche nonna e ha quattro nipoti. La donna è rimasta vedova poco più di un anno fa dopo 43 anni di matrimonio.

Suo marito era un uomo molto conosciuto nel mondo dello sport. Di chi si tratta? Dell’ex nuotatore Massimo Borraci, primatista italiano nel 1967 nel 100 stile libero. Massimo era tra gli stileliberisti più veloci della generazione ed è venuto a mancare a causa di una brutta malattia.

Donatella pronta a mettersi di nuovo in gioco

Nonostante i tanti anni passati accanto a suo marito e il grande lutto che ha dovuto affrontare, Donatella però ha deciso di darsi una seconda possibilità . Motivo per cui si è iscritta a Ued con la speranza di poter trovare un uomo che la faccia sorridere e le dia spensieratezza.

Al momento sembra aver trovato queste qualità in Silvio, tanto che la dama ha confessato di averne parlato anche a suo figlio minore, Niccolò. Difatti, vivendo insieme, è capitato anche che il giovane fosse presente durante una delle loro telefonate. E proprio il ragazzo sembra essere molto propenso a questa relazione