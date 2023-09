Il Paradiso delle signore spoiler 29 settembre: Salvatore fa una scoperta incredibile

Venerdì 29 settembre ci sarà una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che Salvatore sarà sempre più sospettoso sulla relazione di Elvira. Nel frattempo, anche Irene inizierà ad avere dei sospetti.

Tra Adelaide e Umberto, invece, ci sarà un certo riavvicinamento. Tra i due è molto probabile che ci sia una tregua. Marcello, dal canto suo, prenderà una decisione importante che riguarda suo fratello. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

La scoperta di Salvatore al Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 29 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Marcello rimarrà spiazzato dalla lettera di Silvana. Sua madre, infatti, ha scritto delle cose molto importanti che riguardano Matteo. Dopo aver fatto questa scoperta così toccante, dunque, il giovane prenderà un’importante decisione in merito al fratello. In particolar modo, vedremo che chiederà a Maria la collaborazione per riuscire a scoprire dove si trovi Matteo.

La fanciulla riuscirà, mediante un escamotage, a scoprire dove si trovi il giovane, di conseguenza, Marcello si metterà subito sulle sue tracce. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore continuerà ad avere dei sospetti sulla relazione di Elvira. In effetti, nessuno ha mai visto il suo presunto fidanzato Tullio. A questo giro, poi, anche Irene inizierà a mostrarsi particolarmente sospettosa. Dopo aver fatto un po’ di indagini, dunque, vedremo che il giovane Amato si troverà a fare una scoperta sconcertante.

Spoiler 29 settembre: tregua tra Adelaide e Umberto

Alla luce della scoperta fatta da Salvatore, il rapporto con Elvira potrebbe cambiare in maniera radicale. Nella puntata del 29 settembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che tra Umberto e Adelaide cambieranno delle cose. Fino a poco tempo fa i due erano in guerra tra loro. Adesso, invece, dopo che la contessa gli ha confidato dei segreti molto intimi e privati sulla sua vita, tra i due pare sia tornato il sereno. A tal proposito, sanciranno una sorta di tregua. Ci saranno conseguenze nel rapporto tra il commendatore e Flora?

Per quanto riguarda Vittorio e Matilde, i due saranno più vicini. Ad ogni modo, Diletta continuerà a farsi avanti. Nel corso della puntata in questione, infatti, vedremo che la donna porterà a Conti un dossier molto interessante dal quale emergeranno delle notizie scottanti che riguardano Tancredi di Sant’Erasmo. Come reagirà Vittorio dinanzi questa scoperta? Non resta che attendere le prossime puntate.