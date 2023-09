Anche Igor e Perla si sono lasciati, lei e Mirko erano d’accordo? Scoppia uno scandalo sul web

In questi giorni ne stanno accadendo davvero di tutti i colori tra alcuni ex volti di Temptation Island. I protagonisti di questa intricata vicenda sono Perla Vatiero, Igor Zeetti, Mirko Brunetti e Greta Rossetti.

Tutto è partito da quando Perla e Mirko sono stati beccati allo stesso evento insieme. Successivamente, poi Greta si è sfogata sui social dicendo di essere rimasta molto male per il comportamento del suo fidanzato. Adesso, ciliegina sulla torta, è spuntata una nuova indiscrezione. Parè, infatti, che Perla e Igor si siano lasciati.

Scoppiano le coppie nate dopo Temptation Island: cosa è successo

Tra i volti più discussi della scorsa edizione di Temptation Island, ci sono, sicuramente, Perla, Igor, Mirko e Greta. In queste ore, a generare particolare sgomento sono alcune notizie che riguardano, soprattutto, i due ex fidanzati. I due hanno deciso di interrompere il loro rapporto e di cimentarsi in nuove relazioni. Da un po’ di giorni, però, pare che le cose non stiano andando esattamente nel modo sperato.

Mirko e Greta stanno vivendo un momento di crisi, almeno da come traspare attraverso i loro rispettivi profili Instagram. Sembrerebbe, infatti, che la ragazza non abbia apprezzato il fatto che Mirko sia andato allo stesso evento in cui c’era Perla senza dirle nulla. La Rossetti avrebbe certamente accettato e compreso la situazione se il suo fidanzato gliene avesse parlato, ma così non è stato.

Perla e Mirko non si sono mai lasciati davvero, Igor e Greta ingannati?

Su di un altro versante, poi, anche tra Perla e Igor pare che le cose non stiano andando nel migliore dei modi, e la causa potrebbe essere proprio Mirko. Sul web, infatti, si vocifera che i due ex fidanzati siano tornati a sentirsi. In realtà, ci sono anche delle segnalazioni di alcuni utenti i quali ritengono che la relazione tra i due non sia mai realmente finita del tutto. Perla e Mirko potrebbero essersi messi d’accordo per lasciarsi temporaneamente in modo da generare un po’ di hype.

Naturalmente, queste restano solamente delle supposizioni, fatte dagli utenti più maliziosi. Se così fosse, infatti, si tratterebbe di una faccenda piuttosto grave e imbarazzante. Ad ogni modo, per il momento, i diretti interessati non hanno più proferito parola a riguardo. Specie Igor e Perla sono assenti dai loro social da più di 24 ore. Non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti.