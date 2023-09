Terra Amara, anticipazioni fine ottobre: Sevda assassinata davanti agli occhi di Demir

Continua con grande successo la sopa opera turca Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei nei prossimi episodi non mancheranno colpi di scena. Demir sarà alle prese con Umit, la sua amante che però si rivelerà essere una donna molto pericolosa.

Capito il suo sbaglio, lo Yaman farà un passo indietro verso la donna e quest’ultima presa dalla gelosia nei confronti di Zuleja, cercherà in ogni modo di dare i tormenti al suo ex… Prima gli farà credere di essere incinta e poi lo distruggerà completamente.

Terra Amara anticipazioni fine ottobre: Umit corrompe la madre e la mette contro Demir

Le anticipazioni Turche di Terra Amara saranno ricche di novità che non mancheranno di tenere i telespettatori incollati davanti allo schermo. Stando alfi spoiler gli occhi saranno puntati tutti su Sevda. Tutto partirà dal tradimento di Demir, che si lascerà abbindolare dal fascino e dalla bellezza di Umit. Per questo motivo farà un passo indietro e tornerà da sua moglie. Una scelta che però non verrà condivisa dall’amante che andrà su tutte le furie e mediterà vendetta.

La dottoressa non si farà scrupoli a coinvolgere anche sua madre, Sevda, e a inventarsi di essere incinta nella speranza di separare moglie e marito. Purtroppo la sua bugia porterà anche Sevda a cambiare atteggiamento e a comportarsi molto male…

Anticipazioni turche: Sevda muore tra le braccia di Demir

Sevda pur di assecondare la follia della figlia farà denunciare Zuleja. Anche se l’Altun ha fatto tanto per lei, Umit e il bambino che aspetta vengono prima di ogni altra cosa. A questo punto, Demir sull’orlo della disperazione penserà di offrire del denaro alle due per andare via dal paese. Sevda sarà molto soddisfatta e accetterà felicemente la situazione, ma lo stesso non può dirsi di Umit… Infatti, le due discuteranno animatamente.

La rabbia della dottoressa sarà tale da portarla a impugnare una pistola e minacciare il suo ex amante. La situazione degenererà presto e partirà un colpo che purtroppo prenderà in pieno Sevda. La cantante per difendere lo Yaman perderà lei stessa la vita e il suo ultimo sospiro sarà proprio tra le sue braccia.