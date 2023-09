Grande Fratello anticipazioni giovedì 28 settembre 2023: ospiti, eliminazioni e sorpresa per due concorrenti

Stasera giovedì 28 settembre va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. ll reality condotto da Alfonso Signorini prosegue la sua messa in onda, e questa sera stando alle anticipazioni ci attende un’altra diretta davvero da non perdere.

Come si è visto nel corso della settimana la casa ormai è spaccata in due. Inoltre non sono mancati nemmeno scontri e battibecchi tra Massimiliano e Beatrice. Infine, al televoto ci sono 5 concorrenti e stasera sapremo chi dovrà abbandonare la casa.

Anticipazioni Grande Fratello stasera: liti nella Casa

Nel corso della settimana non sono mancate liti e discussioni tra i concorrenti. In particolar modo Massimiliano è stato al centro dell’attenzione. Dopo aver discusso con Heidi è stato capace di litigare anche con Beatrice e Valentina. In casa nessuno riesce a comprendere il suo pensiero tranne Angelica. Intanto, gli altri si divertono con radio Fajana, il programma condotto da Valentina Modini. I concorrenti fanno funzionare al meglio la loro fantasia, cercando di divertrisi.

Al centro della puntata questa sera troveremo sicuramente anche Grecia Colmares. L’attrice che ha discusso con Beatrice, è scoppiata in lacrime dopo aver visto i suoi bambini. La donna infatti ha capito realmente quanto gli mancano i suoi affetti .

Giovedì 28 settembre: sorprese ed eliminazioni nella Casa

Questa sera su canale 5 va in onda la sesta diretta del Grande Fratello Un appuntamento sicuramente da non perdere per gli amanti del reality curiosi di sapere chi lascerà la Casa. Dopo l’addio di Claudio, questa sera sarà la volta di un altro concorrente.

Stando ai primi aggiornamenti la favorita di questa settimana dovrebbe essere Gisela Torresan, seguita da Beatrice e Grecias. Vittorio Menozzi e Arnold invece potrebbe giocarsi l’eliminazione. Chi dei due si salverà? Infine, previste anche due sorprese. Due gieffini avranno la possibilità di incontrare qualcuno molto vicini a loro. Non ci resta altro che attendere