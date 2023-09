Grande Fratello stravolto il daytime, ora sbarca su Rete 4: ecco quando va in onda e i motivi

Ancora cambiamenti per quanto riguarda l’edizione di quest’anno del Grande Fratello, e stavolta, ad essere colpito da dei provvedimenti è il daytime. Solitamente, infatti, il reality show andava in onda quotidianamente su Canale 5 a partire dalle 16:15 circa, per una decina di minuti.

Questo appuntamento, però, è stato cancellato, in quanto in tale orario va in onda il daytime di Amici e, successivamente, La Promessa. La striscia quotidiana dedicata al reality show, dunque, è stata costretta a degli spostamenti. Vediamo tutti gli orari e le reti in cui andrà in onda e i motivi.

Ecco perché Mediaset ha deciso di cambiare il daytime del Grande Fratello

Il daytime del Grande Fratello è stato soppresso da Canale 5 nella fascia pomeridiana. Mediaset ha deciso di dare luogo ad una serie di spezzoni dedicati al programma, i quali andranno in onda in più parti della giornata e, soprattutto, su più reti. La loro durata sarà chiaramente ridotta, si parla solamente di qualche minuto. Queste pillole di reality show dislocate in più occasioni dovrebbe servire ad arginare la dispersione di telespettatori.

Anche la messa in onda di ieri del reality show di Canale 5, infatti, non ha certamente brillato, raggiungendo solamente il 18,2% di share, a fronte del tripudio di Rai1, che con Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha ottenuto il 27,1% di share. Per non parlare delle messe in onda del venerdì, adesso spostate al giovedì, le quali registrano ascolti ancora più bassi. Questa manovra legata alla fascia quotidiana, dunque, servirà per accalappiare quanto più pubblico possibile?

Quando e dove vedere il daytime del GF

Per quanto riguarda i momenti e le reti in cui il daytime del Grande Fratello andrà in onda, sono i seguenti. Dal lunedì al venerdì ci saranno su Canale 5 due piccoli blocchi, uno alle 10:57, poco prima dell’inizio di Form, e l’altro alle 13:40, a un passo dall’inizio di Beautiful. In merito a Italia 1, invece, tale rete ospiterà il daytime in dei piccoli spezzoni che andranno in onda alle 12:20, alle 13:00 e alle 18:15. La grande novità, però, sta nel fatto che il daytime è stato esteso anche a Rete 4. Qui sono previsti due appuntamenti, uno alle 11:50 e l’altro alle 18:50.

In merito al sabato e la domenica, invece, ci saranno delle variazioni. Su Canale 5 non ci sarà nessuna messa in onda, mentre su Italia 1 rimarranno gli appuntamenti delle 12:20 e delle 18:15. Infine, su Rete 4 non ci saranno variazioni mantenendo gli appuntamenti delle 11:50 e delle 18:50.