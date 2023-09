Stefano De Martino vuota il sacco su Belen: “Se l’ho tradita?” Ecco cosa ha dichiarato a Belve

Uno degli argomenti più caldi di questa estate è stato senza dubbio la fine del matrimonio tra Stefano e Belen. Fino ad oggi non sono mai stati chiari i motivi del loro terzo addio anche se c’è da dire che dopo poche settimane dalla fine della loro storia, la Rodriguez è apparsa subito in dolce compagnia.

Ma come sono andate le cose tra di loro? Stefano l’ha davvero tradita per prima? Beh, a confessare come sono andare le cose ci ha pensato lo stesso ex ballerino di Amici

Stefano De Martino ha tradito Belen? Ecco come stanno le cose

Belen è stata tradita davvero da Stefano De Martino? A quanto pare il ballerino ha smentito in modo lapidario il pettegolezzo e le male lingue… A “Belve“, il conduttore ha risposto alla domanda diretta sul tema posta dalla giornalista Francesca Fagnani, assicurando che il suo matrimonio non è finito per una questione di corna.

Ricordiamo che il programma torna in onda da questa sera su Rai 2, come si può capire con un’intervista davvero scoppiettante. Rispedite alla mittente dunque le insinuazioni fatte di recente. La modella argentina infatti, in diverse occasioni, dopo il crac sentimentale con l’ex marito, ha lasciato intendere di essere stata tradita, postando sui social scatti di corna. Ma sembrerebbe che le cose non stiano davvero così.

L’ex ballerino di Amici dichiara di non aver mai tradito

Stefano De Martino alla domanda diretta della giornalista e conduttrice è stato altrettanto chiaro precisando di non aver tradito la moglie. Nello stesso momento però ha dichiarato di non essere uno stinco di Santo ma crede molto nell’esclusività dei sentimenti.

L’ex ballerino di Amici ha continuato ancora dicendo che nelle sue relazioni non ha mai avuto altre storie parallele, ovvero amanti. E chiudendo ha sottolineato di non aver mai capito il perchè gli uomini cercano altre donne quando magari ne hanno una già a casa.