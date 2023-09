Uomini e donne oggi, martedì 26 settembre 2023: Tina regala l’ennesimo show, è bufera su Beatriz

Anche oggi 26 settembre 2023 è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Al centro della puntata Tina Cipollari che ancora una volta ha regalato l’ennesimo show ai telespettatori.

Purtroppo, sui social si è scatenato il putiferio dato che le sue urla e i suoi attacchi hanno indignato. A farle perdere la pazienza prima Maurizio e poi Elio. Infine, largo spazio anche a Beatriz definita lei una tronista.

Uomini e donne oggi, Tina Cipollari regala l’ennesimo show

Nella puntata di oggi a regalare attimi di grande apprensione è stata Tina. La Vamp è impazzita quando Maurizio le ha fatto presente che il biglietto aereo fatto da lei per Gemma Galgani è vecchio. La Cipollari gli segnala che il foglio che ha letto lui non corrisponde al reale biglietto, e tra i due ne nasce una forte lite. Alla fine gli strappa il foglio e pretende di sapere come si chiama l’albero dove alloggerà a Cagliari. L’uomo si trova costretto così a chiamare il suo collaboratore e a far prenotare un altra stanza per Gemma

Ma non è finita qui, perchè nel frattempo, Maria De Filippi fa entrare in studio un regalo di Elio Servo per Tina. Per cercare di riappacificarsi con l’opinionista, il cavaliere ha deciso di regalarle dei dolci con la ricotta, che lui proprio non sopporta. Dopo questo “schiaffo” Tina va in escandescenza.

Trono classico: tutti contro Beatriz e i tronisti

I tronisti Brando e Cristian non convincono più di tanto. Ora che si ritrovano a interpretare addirittura il ruolo di corteggiatori alla corte di Beatrix peggiorano la situazione. La corteggiatrice ha suscitato non poche critiche dato tanto che la maggior parte dei telespettatori ha molto da ridire.

Intanto, Maria De Filippi manda in onda inizialmente l’esterna di Beatrix e Cristian. Per molti l’uscita è abbastanza imbarazzante tanto che alcuni telespettatori l’hanno definita una “Telenovela infantile”. C’è da dire che negli ultimi anni il trono classico non convince affatto e questo è l’ennesimo esempio.