Ex volto storico di Uomini e Donne commuove tutti sui social: “Momento drammatico…” che succede

In queste ore, uno storico ex volto di Uomini e Donne ha fatto uno sfogo davvero molto toccante che ha lasciato tutti senza parole. La persona in questione è Karina Cascella, che per anni ha ricoperto il ruolo di opinionista da Maria De Filippi.

Adesso Karina si è allontanata dal mondo della televisione per dedicarsi ad un’attività inerente l’ambito della ristorazione insieme al suo compagno Max. Ebbene, mediante il suo profilo Instagram, la donna ha fatto delle confessioni molto importanti.

La foto dell’ex volto di Uomini e Donne che spiazza tutti

Attualmente viviamo in una realtà storica davvero difficile, soprattutto per le nuove generazioni. Questo è il fulcro dello sfogo fatto dall’ex volto di Uomini e Donne mediante il suo account di Instagram. Tutto è partito da una foto, pubblicata da Karina, e che ritrae sua figlia Ginevra, che ormai ha compiuto 13 anni. La ragazza si è appena accinta a cominciare la terza media e, dall’immagine in questione, sfoggia uno splendido sorriso.

Il suo sguardo è sereno, spensierato, e anche un po’ ingenuo, proprio esattamente come dovrebbe essere per ragazzi della sua età. La foto in questione ha colpito così tanto gli utenti del web, al punto che si sono complimentati con Karina per l’ottimo lavoro che lei, Max e il padre biologico di Ginny, Salvatore Angelucci, hanno fatto con la giovane. La Cascella, allora, ha preso spunto da queste parole per fare uno sfogo.

Le parole commoventi di Karina Cascella

L’ex volto di Uomini e Donne ha detto che la realtà attuale è davvero drammatica. Purtroppo è davvero molto complicato educare i propri figli, cercando di trasmettere loro i giusti valori, senza però, finire per isolarli dal resto del mondo. Ebbene, Karina, con il cuore colmo di orgoglio, ha detto di essere contenta se, anche da una banale foto, i suoi fan abbiano percepito tutto l’immenso sforzo che lei e Max hanno fatto e fanno tutt’ora.

I due hanno fatto il possibile per far sì che Ginny non bruciasse le tappe e si comportasse esattamente come una ragazza della sua età. Proprio per tale ragione, Karina ha ammesso di essere rimasta piacevolmente colpita da tutti i consensi ricevuti. Indirettamente, infatti, facendo i complimenti a Ginevra, è come se gli utenti li avessero fatti anche a loro, pertanto, non potrebbe essere più felice di così.