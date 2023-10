Oroscopo 2 ottobre 2023: Gemelli combattuti, Sagittario un po’ sfuggenti

Le previsioni dell’oroscopo del 2 ottobre invitano i Vergine a prendere un po’ le distanze da alcune problematiche. I Bilancia, invece, avranno una giornata molto interessante.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siate troppo polemici e in vena di fare discussioni. Nella vita ci sono già tante cose che generano turbamenti, quindi, cercate di non metterci il carico da 100. Siate più determinati in amore.

Toro. Giornata molto interessante e proficua sul lavoro. Non siate inermi e cercate di essere dinamici e propositivi. Buon momento anche per quanto riguarda i nuovi progetti e le iniziative.

Gemelli. Ci sono delle cose che vi stanno dando un po’ il tormento. Cercate di prendere le distanze dai problemi. Questo è il modo migliore per riuscire ad affrontarli e a liberarsi di essi una volta per tutte.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 2 ottobre esortano i nati sotto questo segno a tenere duro e a non perdere di vista i propri obiettivi. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri.

Leone. Sul lavoro ci sono degli aspetti da rivedere, ma nulla che non possa essere risolto con l’aiuto di una persona più esperta di voi. Giornata molto interessante sul fronte della fortuna. Osate di più.

Vergine. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario prendere un attimo le distanze dai problemi che vi circondano e osservarli dalla giusta distanza. Vedrete che con impegno e sacrificio tutto si risolverà.

Previsioni 2 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri. Tenete gli occhi ben aperti e non fatevi prendere dal panico. Di cose da fare ce ne sono, ma con calma si raggiungeranno gli obiettivi.

Scorpione. Se insisterete e continuerete a lottare sarete in grado di raggiungere degli obiettivi importanti. La cosa necessaria è non perdere mai la speranza. Cercate di contare di più su voi stessi.

Sagittario. Siete un po’ sfuggenti. Le previsioni dell’oroscopo del 2 ottobre vi invitano ad essere un po’ più ordinati e precisi. Ci sono troppe cose in ballo in questo periodo, dovete essere cauti.

Capricorno. Le stelle vi invitano ad essere pazienti. Non dovete prendere troppo sul serio le critiche poco costruttive. In amore è importante che allarghiate i vostri orizzonti e siate più disponibili.

Acquario. Ci sono un po’ di alti e bassi dal punto di vista sentimentale, ma nulla che non possa risolversi con il dialogo. Cercate di essere un po’ più disponibili e flessibili dal punto di vista professionale.

Pesci. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ci sono degli alti e bassi che vanno superati. In amore è importante credere di più in se stessi e non essere troppo litigiosi.