Uomini e Donne spoiler 2 ottobre: baci e decisioni al trono over

Nel corso della puntata del 2 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà soprattutto di trono over. In partucolar modo, gli occhi saranno puntati su Gemma Galgani.

La donna sta approfondendo sempre di più la conoscenza con Maurizio e le cose andranno sempre meglio. Questo lascia ben sperare ai suoi fan circa la possibilità di vedere la donna finalmente felice accanto ad un uomo. Ci saranno, però, anche altri colpi di scena.

Grande novità per Gemma e Maurizoo a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 2 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi inizierà la puntata parlando di Gemma Galgani. La donna sarà chiamata al centro dello studio per raccontare come stiano andando le cose con Maurizio. Dopo il soggiorno in Sardegna, i due hanno trascorso anche altri momenti in reciproca compagnia. Durante la loro uscita, tra loro c’è stato anche un bacio super appaddoonato, che genererà molto sgomento in studio. Al termine della messa in onda dell’esterno, poi, vedremo che Tina Cipollari interverrà per punzecchisre i due protagonisti.

In particolar modo, l’opinionista farà una proposta a Maurizio. Quest’ultimo dopo la puntata dovrà tornare a Livorno. Ebbene, Tina riterrà opportuno che anche Gemma lo segua. Secondo il suo punto di vista, infatti, i due ormai rappresentano una coppia, pertanto, sarebbe giusto che trascorreremo quanto più tempo possibile in reciproca compagnia.

Aurora e Marco prendono un’importante decisione nella puntata del 2 ottobre

Dopo un siparietto che durerà per buona parte della puntata di Uomini e Donne, le anticipazioni del 2 ottobre rivelano che si parlerà anche di Aurora Tropea. Nello specifico, la donna sta approfondendo la conoscenza con Marco. I due si stanno trovando davvero molto bene, sta di fatto che diranno di essersi scambiati anche un bacio. Insomma, messa in onda piena di passione quella del 2 ottobre di Uomini e Donne.

Aurora e Marco dimostreranno di essere davvero molto complici e sicuri dei loro reciproci sentimenti che provano l’uno per l’altra. Proprio per tale ragione decideranno di donarsi l’esclusiva. Nessuno dei due farà scendere nuovi corteggiatori o corteggiatrici. Entrambi utilizzeranno questo tempo a loro disposizione per conoscersi meglio Trascorso tale tempo, poi, è anche probabile che prendano la decisione di uscire dal programma insieme. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire questa storia.