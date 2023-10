Uomini e donne, uno dei protagonisti del trono over ha abbandonato il programma adesso!

In queste ore uno dei protagonisti del trono over, molto seguito in queste ultime puntate ha detto addio al parterre. Stiamo parlando del discutissimo Elio Servo che è arrivato in studio lo scorso anno e poi è ritornato anche lo scorso mese.

L’uomo ha condiviso l’annuncio a sorpresa poche ore fa, tramite un TikTok, dove scorrevano diverse sue foto scattate nei camerini del programma. A corredo del video, ha commentato la decisione del suo abbandono:” Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti.”

Elio Servo ha abbandonato Uomini e donne

Possiamo dire che l’esperienza di Elio Servo a Ued è durata davvero pochissimo. Possiamo dire inoltre che il cavaliere già lo scorso anno non ha conquistato il pubblico e adesso ha deciso di andare via. Il motivo, come lui stesso ha spiegato è il non aver trovato una donna che potesse accompagnarlo fuori ma sembra anche che i vari litigi con Tina Cipollari lo abbiamo portato a dire basta.

Già dallo scorso anno la situazione sembrava abbastanza seria dato che si è parlato addirittura di querele e denunce tra i due. Secondo Elio, a causa dei numerosi scontri con l’opinionista e gli insulti che gli ha più volte rivolto, le dame del parterre Over avrebbero preferito non fare la sua conoscenza.

Elio accusa Tina Cipollari: Cosa è successo

Insomma, si è conclusa così l’esperienza di Elio Servo nel dating show di Canale 5. Nonostante non sia riuscito a trovare una compagna, i suoi momenti nel programma non saranno certo dimenticati. Resterà nella storia il suo litigio per la ricotta ma anche l’ultimo delle scorse settimane. Elio infatti ha provato a far pace con l’opinionista nelle scorse registrazioni ma con scarsi risultati.

Dopodiché, nella puntata del 26 settembre, il cavaliere ha incolpato Tina per le mancate esterne con le dame del parterre femminile. L’uomo ha anche riportato un messaggio che gli è stato scritto da una cara amica dove spiegava che nessuna donna si sarebbe avvicinata a lui con il rischio di finire nelle grinfie della Cipollari.