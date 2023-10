Uomini e donne oggi, anticipazione 2 ottobre 2023: scatta il bacio tra due coppie over, arrivano segnalazioni

Oggi riparte una nuova settimana con la messa in onda pomeridiana di Uomini e donne. L’attenzione, nelle ultime due puntate, è finita su due neo coppie della trasmissione: quella formata da Silvio e Donatella.

La frequentazione sembra proseguire a gonfie vele e quella composta da Gemma e Maurizio, la cui conoscenza procede tra alti e bassi. Il cavaliere, ad oggi, non è ancora intenzionata a dare la propria esclusiva alla dama torinese. Cosa accadrà oggi? Scopriamolo insieme

Uomini e donne oggi: scoppia il primo bacio tra Gemma e Maurizio

Oggi, lunedì 2 ottobre 2023, va in onda una nuova puntata di ‘Uomini e Donne2. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Manuela Cristian e Brando. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Elio Servo, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Le anticipazioni ci fanno sapere che largo spazio sarà dedicato agli over. In particolar modo Gemma sederà al centro studio di nuovo insieme a Maurizio. La dama in questo inizio di stagione, non si è di certo risparmiata e ha messo gli occhi su Laudicino, un corteggiatore più giovane di lei di ben quindici anni. Nelle puntate appena trasmesse su Canale 5, il pubblico li ha visti trascorrere alcun giorni insieme in Sardegna. Tra loro, sino ad oggi, non è successo gran ché. Le cose però, sembrano destinate a cambiare dato che tra i due scoppierà il primo bacio.

Caos al trono classico: scatta la prima segnalazione

La puntata del 2 ottobre si concentrerà anche su Aurora e Marco. I due proseguono la frequentazione anche se lei sembra molto più presa. Nel corso di questo appuntamento però i due si daranno l’esclusiva.

Inoltre gli spoiler ci fanno sapere che scoppierà il caos in studio a seguito di una segnalazione su Marco, il corteggiatore della tronista Manuela Carriero. Stando a essa il giovane sarebbe solo alla ricerca della visibilità e non sarebbe particolarmente interessato alla tronista. A prendere le sue difese però ci penseranno i due opinionisti.