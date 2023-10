Cassetta degli attrezzi: chiavi e cacciavite che non devono mai mancare

Varie attività lavorative costringono ad avere sempre pronta una cassetta degli attrezzi di tipo professionale. Spesso chi svolge specifiche professioni preferisce preparare in autonomia la cassetta degli attrezzi ideale per sé, in modo da avere sempre a disposizione ciò di cui ha bisogno; ci sono però degli attrezzi utili a tutti, che si sia un meccanico o un idraulico, un elettricista o un assemblatore di computer. Stiamo parlando di chiavi e cacciavite: strumenti importantissimi ogni volta in cui è necessario allentare un bullone o serrare una vite.

Perché scegliere prodotti di tipo professionale

I professionisti tendono ad acquistare attrezzatura specifica per uso professionale, perché i vantaggi offerti dai prodotti di alta qualità sono molteplici e non indifferenti. Gli accessori progettati e prodotti per uso professionale sono ovviamente più robusti e resistenti, fatti per durare nel tempo e resistere a un uso frequente e costante. Le aziende che offrono questo tipo di prodotti li selezionano accuratamente, in modo da offrire ai professionisti solo il meglio tra ciò che la tecnologia oggi propone.

È quindi possibile reperire accessori in materiali particolari, ben diversi da quelli per uso hobbistico. Inoltre i negozi che propongono materiale per uso professionale offrono un catalogo molto più ampio; basta guardare ad esempio la gamma di chiavi a bussola Würth per comprendere quanto questo sia vero: è infatti possibile trovare in questo catalogo tantissimi differenti modelli, in modo da rispondere alle esigenze di qualsiasi professionista. Grazie a strumenti di questo tipo è possibile svolgere la propria professione in modo preciso e attento, rispondendo a qualsiasi tipo di situazione ed esigenza.

Quali chiavi a bussola

Nella cassetta degli attrezzi di un professionista è importante avere a disposizione varie tipologie di chiavi a bussola. Si tratta di uno strumento che consente di serrare e allentare qualsiasi genere di bullone, anche quelli posizionati in luoghi di difficile accesso o viti con la testa dalla forma particolare. Le chiavi a bussola più utilizzate sono quelle per i dadi e le viti a testa esagonale, per questo tali chiavi sono solitamente molto presenti nei kit che ne comprendono diversi modelli.

È vero però che il singolo artigiano o professionista può trovarsi ad aver bisogno di chiavi a bussola particolari, come ad esempio quelle a cricchetto, che rendono ancora meno faticoso il lavoro di serraggio delle viti, oppure chiavi che consentono di serrare e allentare varie tipologie di viti. Solitamente quindi l’artigiano preferisce avere a disposizione un ampio numero di chiavi a bussola, in modo da essere sempre pronto nel caso in cui ci siano viti e bulloni particolari da svitare. In ogni ambito, tuttavia, si tende a sfruttare delle specifiche tipologie di bulloni e viti, è quindi più semplice allestire la cassetta di chiavi perfetta.

Cacciavite per professionisti

Un altro accessorio che moltissimi professionisti possiedono sempre nella loro cassetta degli attrezzi è il cacciavite, per altro spesso già compreso nel kit di chiavi a bussola. È vero che in alcune situazioni il cacciavite classico, con manico fisso e robusto, può essere essenziale nella risoluzione di guasti e problematiche di vario genere. Proprio come accade per le chiavi, però, anche i cacciavite sono in molti casi necessari di varie tipologie.

Alcuni artigiani e professionisti, quindi, tenderanno ad avere a disposizione cacciaviti che chi opera in altri campi non ha e che magari non utilizza mai. I cacciavite per uso professionale sono disponibili in tutte le varianti, misure e dimensioni possibili; presentano manici resistenti agli urti e alla corrosione, così come all’esposizione agli elementi. Sono fatti per durare nel tempo e per essere utilizzati a lungo, offrendo impugnature ergonomiche, che non stancano la mano all’opera. Comprendere queste caratteristiche, aiuta a capire la differenza sostanziale tra una cassetta degli attrezzi domestica e una professionale.