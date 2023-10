Il Paradiso delle signore spoiler 3 ottobre: Salvatore affronta Tullio, Vittorio fa una scelta

Gli spoiler della puntata del 3 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore deciderà di incontrare Tullio per un duro faccia a faccia. Matilde, dal canto suo, sarà piuttosto in ansia in quanto sta aspettando il responso dell’ortopedico.

Al grande magazzino, intanto, ci sarà grande fermento. Dopo il lancio della collezione maschile, infatti, sarà necessario apportare delle modifiche organizzative interne. Soprattutto Irene si darà un gran da fare.

La decisione inaspettata di Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 3 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Matilde sarà in attesa del responso del medico. Dopo che Tancredi ha effettuato la visita, bisognerà capire se ci siano delle possibilità affinché l’uomo riesca a riprendere l’uso della gamba al 100%. Irene, intanto, sarà di fronte ad una scelta molto importante. La donna, infatti, avrà il compito di decidere a chi affidare la gestione del reparto maschile del grande magazzino.

A tal proposito, vedremo che Gianni Rivera sarà l’ospite speciale investito dell’importante ruolo di lanciare la collezione maschile prodotta dallo shopping center. Tutti, naturalmente, saranno in fibrillazione. Vittorio, dal canto suo, avrà anche altri pensieri per la testa. Nello specifico, vedremo che il direttore parlerà con Roberto e gli comunicherà la decisione presa in merito a Tancredi. Nello specifico, Conti svelerà di non voler utilizzare il dossier in suo possesso per incastrare Tancredi.

Spoiler 3 ottobre: incontro/scontro tra Salvatore e Tullio

Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore sarà sempre più provato a causa di quello che ha scoperto su Elvira. Ad ogni modo, il ragazzo deciderà di affrontare la situazione. A tal proposito, andrà da Rullio per avere un faccia a faccia con lui. In questa impresa per lui molto provante, però, il ragazzo deciderà di farsi accompagnare da Alfredo, che avrà il compito di fargli da spalla.

Maria e Botteri, nel frattempo, continueranno a scontrarsi in maniera piuttosto pesante. I due hanno visioni differenti soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione della vetrina. Alla fine, però, si verranno in contro e prenderanno una decisione comune. Marcello, infine, deciderà di avvicinarsi a Matteo, a tal proposito, organizzerà un incontro con lui. Il ragazzo, però, avrà un confronto con la madre, dopo il quale prenderà una decisione molto ferrea. Nello specifico, la sua intenzione sarà quella di allontanarsi, una volta per tutte, da suo fratello. Che cosa succederà?