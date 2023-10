Anticipazioni Terra Amara al 7 ottobre 2023: Behice nei guai, Zuleja fa una scoperta clamorosa

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni della soap turca ci fanno sapere che nei prossimi episodi che vanno dal 2 al 7 ottobre i fan assisteranno ad un nuovo e clamoroso colpo di scena.

Behice escogita una nuovo piano per appropriarsi della fortuna di Yilmaz, mentre Fekeli manda via lei e sua nipote dalla villa. Infine, Sevda mette in guardia Zuleja da alcuni malfattori

Anticipazioni Terra Amara al 7 ottobre 2023: Behice pronta ad incastrare Zulehja

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che ci attende da oggi fino a sabato sette ottobre. Come detto in precedenza Behice è pronta a tutto per mettersi in tasca tutto il patrimonio di Yilmaz e ci resta malissimo quando scopre che l’eredità non è di 30 milioni ma ben di 80 mila lire.

Per questo convince la nipote ad andare dalla Altun e accusarla di aver rubato 30 milioni di lire. Questa inoltre sarebbe la cifra corrisposta da Yilmaz per la vendita delle sue proprietà. Umit infine ha il permesso da parte di Demir di alloggiare in una villa di sua proprietà.

Anticipazioni: Zuleja fa una scoperta clamorosa

Nel corso di questa settimana vedremo anche Fikeret commettere un gesto folle. L’uomo distrugge la lapide di Adnan Yaman, ma Fekeli non ne capisce la ragione. Gulten e Cetin stanno per diventare marito e moglie. Le loro nozze verranno celebrate all’interno della cerimonia collettiva instaurata, a suo tempo, da Hunkar.

Mentre i due sposini convolano a nozze Rasit non si presenta e abbandona Fadik. La buona fede di Zuleja e la grande potenza che ora sta acquistando la stanno portando a diventare la nuova signora di Cukurova. Nel frattempo, Nimet assume l’incarico da Behice di scoprire chi abbia preso i soldi di Yilmaz. Fikret spiega a Fekeli che il dolore causato a tanti da Adnan Yaman l’abbia indotto a distruggere la sua lapide, però l’uomo non gli crede affatto.

Infine, Zuleja troverà una lettera di Adnan il padre di Demir che risponde ad una donna e gli fa sapere di essere incinta. Behice invece viene mandata via dalla Villa da Fekeli. Quando Mujan lo scopre si sfoga con la zia per tutte le difficoltà che la vita le ha messo davanti.