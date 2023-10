Grande Fratello 2023 non convince: il reality si ferma con largo anticipo. Addio anche Signorini

Non ci sono affatto buone notizie per i fan del Grande Fratello. Purtroppo, il programma quest’anno non convince e gli ascolti sono ben lontani da quelli sperati da Mediaset. L’ultimo confronto con la Rai è stata una mazzata per il reality, il quale si è visto perdere altri telespettatori.

Lo share, non a caso, è ben distante dal 20% dello scorso anno il che significa anche che molto probabilmente non ci sarà neanche il prolungamento. Alla luce di tutto ciò, i vertici sarebbero pronti ad archiviare il programma e ricominciare con una nuova conduttrice.

Futuro non roseo per il Grande Fratello

Gli ascolti del Grande Fratello come qualcuno ha temuto non decollano. Nonostante i cambiamenti imposti da Pier Silvio, le nuove regole e la decisione di mettere in Casa un cast misto, continua a non piacere e questo potrebbe portare addirittura alla chiusura del reality. Per adesso il programma è fermo al 16% di share, con le previsioni che indicano un nuovo calo piuttosto che una risalita.

Tale previsione pare abbia portato gli autori a stoppare il reality per ben due anni. Il ritorno sarebbe fissato direttamente nel 2025 e in questi due anni di stop la regia ptorebe pensare ad ulteriori modifiche da apportare soprattutto nel cast.

Il Grande Fratello potrebbe dire addio ad Alfonso Signorini

Secondo alcune indiscrezioni, questa edizione del Grande Fratello visti gli ascolti potrebbe segnare addirittura la fine dell’avventura di Alfonso Signorini alla conduzione. Ebbene sì perché ci sarebbe la volontà di cambiare struttura alla fine di quest’anno, la quale si chiuderà molto probabilmente a dicembre e non a marzo 2024.

Si partirebbe quindi dalla rivoluzione alla conduzione, ricominciando da una nuova conduttrice pronta a cambiare volto al reality. Gli esperti fanno sapere che il posto del giornalista potrebbe essere preso da Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi. Ovviamente precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni