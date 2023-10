Peggiorate improvvisamente le condizioni di Fedez, nuovo sanguinamento e nuovo intervento chirurgico: trasfusione urgente

La notizia è di pochi istanti fa e riguarda le condizioni di salute di Fedez. L’artista purtroppo deve rimane ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, reparto solventi. La situazione che sembrava sotto controllo ha avuto un peggioramento improvviso.

Lui stesso aveva detto di stare ” molto meglio” ma ora si apprende che il marito di Chiara Ferragni ha avuto un nuovo sanguinamento dalle ulcere. E che quindi i tempi del completo recupero si dilatano ulteriormente .

Fedez ricoverato di nuovo: chiesta altra trasfusione

Stando alle ultime notizie sono letteralmente peggiorate le condizioni di salute di Fedez nelle ultime ore. Il cantante purtroppo ha sanguinato di nuovo e i medici si sono trovati costretti ad intervenire di nuovo chirurgicamente. Non è dato sapere se le stesse che ne hanno obbligato il ricovero giovedì scorso o se nuove.

In ogni caso il corriere della Sera che ha diffuso la news ha parlato di altra trasfusione di sangue. Accanto a lui da giorni c’è sempre Chiara Ferragni che non lo ha lasciato un secondo. L’influener già nei giorni scorsi ha dovuto lasciare Parigi per correre dal marito. Con questo nuovo ricovero forse si intuisce la vera gravità delle condizioni del rapper

La scoperta del tumore al pancreas di Fedez e i problemi di oggi

Come tutti sanno lo scorso anno Fedez ha subito un delicato intervento dopo aver scoperto di avere un rumore al pancreas. In quella occasione gli “fu asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino”, ha spiegato il chirurgo che lo ha operato, Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano.

Giovedì scorso, si è verificata una lesione della mucosa intestinale che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove era stato già “cucito”, suturato,. Ora purtroppo le condizioni sono peggiorate…