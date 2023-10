Fedez, bloccata l’ospitata a Belve: fonti Rai svelano il reale motivo

Sta facendo molto discutere l’intervista di Fedez bloccato a Belve. Infatti, la domanda che tutti si pongono è cosa c’è davvero dietro questa decisione della Rai di sospendere la presenza del rapper nella trasmissione di successo di Francesca Fagnani.

Intanto, possiamo confermare che subito dopo lo stop da parte della rete non è tardata ad arrivare anche una risposta da parte della conduttrice che ha criticato fortemente la decisione dei suoi superiori. Federico, invece, molto probabilmente anche per via delle sue condizioni di salute che destano ancora qualche preoccupazione, al momento non si è ancora espresso.

Salta l’ospitata di Fedez a Belve: cosa si cela dietro la decisione della Rai

Proprio dopo l’intervento della Fagnani sul caso Fedez a Belve, ecco che è arrivata una nuova indiscrezione da parte dell’Ansa che sembrerebbe essere una precisazione da fonti vicine all’azienda di Viale Mazzini. Stando a quanto reso noto, pare proprio che Fedez avrebbe chiesto un compenso per la sua partecipazione a Belve. Quindi questo significherebbe che dietro il no da parte della Rai non ci sarebbe un motivo politico come qualcuno ha pensato ma bensì di cash. Ecco quanto si legge sulla nota dell’agenzia.

“La partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita. La decisione della Rai di non approvarla non avrebbe a che vedere con la politica, secondo quanto trapela da fonti di Viale Mazzini, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura, si apprende, ma solo una scelta dell’azienda sul programma di intrattenimento.”

Nessuna censura da parte della Rai

Appena venuta fuori la notizia della non presenza di Fedez a Belve si è subito pensato ad una possibile censura. Infatti, a far trapelare tale notizia è stata la stessa Fagnani con un comunicato: “Belve non ha mai tolto voce a nessuno”.

Adesso però, via Ansa, la Rai sembra aver chiarito anche questo aspetto. A questo punto si attende anche la replica del diretto interessato, Fedez. Per ora non ci resta altro che attendere