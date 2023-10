Ilary Blasi stravolge il suo look: così non l’avete mai vista (FOTO)

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da grandi cambiamenti per Ilary Blasi, e la showgirl ha deciso di intervenire anche sul suo look. Dopotutto, si è sempre detto, quando una donna decide di apportare delle modifiche sostanziali ai suoi capelli, vuol dire che qualcosa nella sua vita sta cambiando.

Ebbene, di cambiamenti ce ne sono davvero tanti per Ilary, la quale ha deciso di mostrarsi ai suoi fan in un modo che non aveva mai fatto prima. Questa grande novità sarà preludio di altre modifiche sostanziali nella vita della donna? Vediamo cosa è successo.

Ecco il nuovo look di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è apparsa con un look decisamente diverso dal solito. Un po’ di settimane fa, la donna aveva pubblicato dei contenuti volti a mettere in evidenza il cambiamento del colore dei capelli. Nello specifico, la showgirl ha deciso di raffreddare di parecchio il suo biondo che, da molto intenso, è diventato decisamente più cenere.

Adesso, però, Ilary ha deciso di cambiare piega. Il pubblico è sempre stato abituato a vedere la Blasi con i capelli lisci, al massimo un po’ mossi sulle lunghezze. Ebbene, adesso ha voluto mostrarsi con una chioma caratterizzata da un riccio molto stretto e definito. Lei stessa ha commentato l’immagine con una frase alquanto criptica, che sta dando molto da pensare agli utenti del web. Nello specifico, ha scritto: “The End”. (Continua dopo la foto)

Ancora guerra con Francesco Totti: che succede

Con questo stravolgimento del suo look, quindi, Ilary Blasi ha voluto realmente manifestare la sua volontà di chiudere con il passato per aprirsi a nuovi orizzonti? Questa è una cosa che in effetti la donna sta già facendo. Già da alcuni mesi, infatti, si è gettata alle spalle il matrimonio con Francesco Totti, per cimentarsi nella nuova relazione con Bastian Muller. Tra i due tutto sembra procedere a gonfie vele.

Lo stesso, purtroppo, non si può dire per quanto riguarda i rapporti con il suo ex. In questo periodo, infatti, si stanno tenendo le prime udienze volte a stabilire i termini della separazione tra i due protagonisti. Nessuno di loro sembra pronto a fare un passo indietro, anzi. Entrambi stanno facendo di tutto per dimostrare in tribunale che l’altro/altra abbia tradito per primo/prima. Chi la spunterà?