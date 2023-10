Uomini e donne, sapete che lavoro fa Maurizio Laudicino, nuovo corteggiatore di Gemma?

Uomini e donne è iniziato da poche settimane ma la presenza di alcune dame e cavalieri ha già incuriosito il pubblico. Stiamo parlando senza ombra di dubbio di Maurizio Laudicino che in queste settimane sta frequentando Gemma Galgani.

Il cavaliere è molto più giovane della dama torinese e proprio per questo motivo è finito al centro delle discussioni. La domanda che tutti si pongono è : sarà davvero interessato alla settantenne? Intanto, mentre la conoscenza tra i due procede a gonfie vele ecco che in rete tutti sono alla ricerca di qualche piccola curiosità in più.

Chi è Maurizio Laudicino di Uomini e donne

Come detto in precedenza Maurizio si è fatto notare per la sua conoscenza con Gemma Galgani. Il giovane cavaliere che is è presentato alla corte della dama ha diviso il pubblico. Da un lato c’è chi crede nella sua buona fede e nell’interesse verso la donna dall’altro invece c’è chi sostiene che sia a Ued solo per farsi pubblicità. La presenza dell’uomo nel parterre over ha incuriosito il pubblico a casa, che da giorni si chiede che lavoro faccia e se ha figli…

Maurizio in passato per circa tre anni ha lavorato come impiegato statale. Da li poi ha deciso di intraprendere una nuova carriera dedicandosi alla vita notturna e ai locali. Infatti ne dirige tre di altissimo livello. Tale esperienza gli ha permesso anche di entrare nel mondo del marketing e della comunicazione, infatti da sei anni a questa parte si occupa di marketing sportivo.

La vita privata del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che il cavaliere di Ued è stato sposato ben due volte. La prima quando era giovanissimo e tale scelta è stata impulsiva, infatti solo dopo nove mesi di frequentazione si sono sposati e dopo poco è nato il suo primo figlio. Dopo pochi mesi però la coppia è scoppiata.

Qualche anno dopo poi ha conosciuto una nuova ragazza con cui ha convissuto per ben 19 anni. Dalla loro unione sono nati due bambini e nel 2018 si sono separati. L’ultima frequentazione è terminata pochi mesi fa con una giovane di ben 24 anni più piccola di lui.