Amici, amatissimo ex allievo fa coming out e presenta il suo fidanzato, lo ricordate?

Chi ha seguito Amici negli ultimi anni sicuramente si ricorderà di un ex e bravissimo ballerino amatissimo dalla maestra Alessandra Celentano. Stiamo parlando di Francesco Mariottini, protagonista della settima edizione del talent.

Beh, il ragazzo dopo aver fatto coming out ha presentato per la prima volta il suo compagno. Ecco chi è la sua anima gemella

Ex allievo di Amici fa coming out e presenta il suo compagno

Sulla vita privata dell’ex allievo di Amici ha sempre aleggiato una sorte di mistero. Infatti, negli ultimi anni ci sono stati diversi rumors sulla sua situazione sentimentale. C’è addirittura chi ha ipotizzato un flit con Marco Carta, altro allievo di Amici nonchè vincitore di Sanremo. Ma non solo qualcuno ha anche ipotizzato che fosse eterosessuale e che fino ad oggi avrebbe preferito tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Ma la verità è tutt’altra: Francesco Mariottini da ben sei anni ha un compagno.

A presentarlo ci ha pensato lui stesso attraverso il proprio account Facebook. Si tratta del fotografo Cris Philippo. In occasione del compleanno del fidanzato l’ex allievo di Amici gli ha dedicato un bellissimo post accompagnato da una dedica. “Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi sei anni. Alle avventure alle esperienza di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato in tutta la mia vita. All’amico, all’amante e al fratello che giorno per giorno rende migliore la mia vita.”

Francesco Mariottini e il flirt con Alessandra Tognolini

Dellla vita privata di Francesco si sa molto poco. Come in tanti ricorderanno durante la trasmissione andata in onda 15 anni fa, Mariottini è stato fidanzato con la ballerina Alessandra Tognolini, con cui sembra sia andato a convivere anche per un anno e mezzo.

Tale notizia però sembra essere una fake news e a confermarlo è stato proprio il 37enne che da più di sei anni vive accanto a Cris.