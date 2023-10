Il Paradiso delle signore anticipazioni 4 ottobre: imprevisto per Vittorio, Flora spiazza

Nella puntata del 4 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide sarà sempre più provata per la decisione presa da sua figlia. Umberto, allora, si darà da fare per cercare di alleviare le pene della cognata.

Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo continuerà a fare di tutto per riconquistare il cuore di Elvira. A casa Puglisi, poi, si respirerà un clima piuttosto teso. Maria, infatti, si comporterà in un modo piuttosto strano.

Salvatore fa una sorpresa ad Elvira al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 4 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Concetta si metterà all’opera per cercare un regalo da fare a Vito in occasione del suo compleanno. La donna ha intenzione di fare un bel gesto nei riguardi del futuro genero. Maria, però, non prenderà di buon grado la cosa, sta di fatto che si mostrerà piuttosto turbata ed in imbarazzo per la faccenda.

La ragazza, inoltre, farà una scoperta che la turberà parecchio. Nello specifico, infatti, prenderà coscienza del fatto che la mamma di Matteo stia molto male. Proprio per tale ragione si sentirà piuttosto triste. Successivamente, poi, prenderà coraggio e si aprirà con sua sorella Agata rivelando quali siano le cause dei problemi con Lamantia. Su di un altro versate, poi, vedremo che Salvatore continuerà ad insistere con Elvira nella speranza di conquistarla di nuovo. A tal proposito, gli verrà un’idea, ovvero, organizzare una serata speciale per la giovane.

Anticipazioni 4 ottobre: Flora spiazza tutti

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 4 ottobre vedremo che tutti saranno al lavoro dopo la creazione della nuova collezione. Vittorio, dal canto suo, verrà spiazzato da una notizia che gli genererà un certo turbamento. Nello specifico, infatti, vedremo che il direttore scoprirà che Gianni Riviera non potrà partecipare al lancio della nuova linea maschile.

In merito ad Adelaide, invece, vedremo che la donna sarà sempre più provata. Scoprire che sua figlia non ha intenzione di allacciare i rapporti con lei, infatti, non farà stare affatto bene la contessa. Umberto starà molto male nel vedere la cognata in queste condizioni. Proprio per tale ragione, deciderà di fare qualcosa per aiutarla. Contrariamente a quanto tutti potrebbero aspettarsi, Flora deciderà di aiutare Umberto in questa impresa. La donna, infatti, si prodigherà per aiutare Adelaide spiazzando tutti.