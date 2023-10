Terra Amara anticipazioni fino al 15 ottobre: Behice trova i soldi di Yilmaz, Umit nasconde un segreto

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi che vanno al 15 ottobre assisteremo a numerosi colpi di scena. Largo spazio alla folle zia di Mujgan che come abbiamo visto è pronta a tutto per accaparrarsi l’eredità di Yilmaz.

Ma non solo, al centro della trama troveremo anche la new entry Umit che oltre a far perdere la testa a Demir vedremo nascondere un terribile segreto…

Anticipazioni Terra Amara al 15 ottobre: Behice pronta a tutto per trovare i soldi di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara del mese di ottobre raccontano che per Behice non sarà affatto un buon periodo. Dopo aver scoperto che l’eredità lasciata da Yilmaz è davvero irrisoria rispetto a quello che immaginava non si darà pace. La donna farà di tutto per cercare il denaro che l’uomo ha ricavato dalla vendita dei terreni, ma almeno per il momento senza nessun risultato.

Intanto, Zuleyha renderà omaggio ad Hunkar Yaman con un’asta di beneficenza in cui verranno venduti alcuni oggetti preziosi che le appartenevano. Fekeli acquisterà il foulard della sua amata e aprirà in questo modo l’evento. Infine, la giovane Altun darà al governo un terreno per creare qualcosa per i bambini di Cukurova.

Behice beccata, Umit nasconde un segreto

Nei prossimi episodi come detto in precedenza, vedremo Behice non darsi pace per l’eredità di Yilmaz. La donna vuole i soldi di Akkaya e si scoprirà che l’ex meccanico li avrà nascosti proprio nel terreno che Zuleja ha dato in beneficenza al governo. Quando Behice verrà a sapere della donazione, si recherà presso le terre in cui stavano effettuando gli scavi e si accorgerà che inizieranno a volare delle banconote. Certa che sia quello il denaro che cercava, griderà agli operai di fermarsi, perchè quei soldi sono suoi. Purtroppo, ormai le terre sono vendute e di conseguenza non sono più di vecchia proprietà nemmeno i bidoni all’interno.

A questo punto la zia di Mujgan riuscirà però a rubare uno dei bidoni ma verrà inseguita. Intanto, Umit non farà altro che pensare alla notte trascorsa con Demir. La donna inizierà a provare un forte sentimento per lui e per rassicurarla le dirà delle dolci parole al telefono. ln quel momento Zuleyha entrerà nella stanza e lui devierà la conversazione. Nonostante non ci sia più un rapporto tra i due sarà chiaro che lo Yaman vorrà tenere nascosta alla compagna la sua nuova relazione. Umit sarà molto infastidita dal cambiamento che noterà in Yaman e si dirà disposta a tutto pur di averlo.