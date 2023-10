Grande Fratello 2023, Letizia Petris vicina alla squalifica: quella frase potrebbe costarle carissimo

La concorrente del Grande Fratello 2023 potrebbe rischiare di finire fuori Casa. Il motivo è per quello che ha detto riguardo ad una insinuazione fatta da Massimiliano Varrese.

La fotografa non ci ha visto più e facendo una imprecazione ha scioccato non solo i concorrenti in ascolto, ma anche il pubblico che segue il reality nel live 24. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Grande Fratello 2023: squalifica in arrivo per Letizia Petris?

La serata dell’1 ottobre 2023 Letizia Petris si è surriscaldata per un commento di Massimiliano Varrese e non ci ha visto più. Infatti, mentre la donna era intenta a struccarsi insieme ad altre inquiline, l’attore l’ha istigata dicendo che si era alzata alle quattro del pomeriggio. E così Letizia ha risposto che non ha dormito, lasciandosi andare a una imprecazione irripetibile che potrebbe avere ripercussioni nel prosieguo del suo percorso nella casa del Grande Fratello.

Sentita la frase l’attore ha cambiato completamente espressione, spiegando alla collega che stava scherzando e che non c’era bisogno che si surriscaldasse in quel modo. Beh, purtroppo le sue scuse sono servite poco dato che Letizia ha praticamente sbottato.

Anticipazioni GF: Cosa potrebbe accadere giovedì prossimo

La Petris è sembrata molto infastidita dalle parole di Massimiliano e subito ha ribadito alla sua battuta: “Scherzate di continuo con me. Non è che sono un pagliaccio”. Marco Fortunati ha cercato di buttarla sul ridere dicendo che il vero pagliaccio è lui a causa del suo naso. Ma la frase di Letizia non è passata inosservata al pubblico e al Grande Fratello tutto può accadere. Infatti, non è escluso che la produzione possa predere dei provvedimenti nei suoi riguardi.

Il pubblico da casa si è subito reso conto della gravità della sua frase blasfema nonostante fosse stata detta in maniera spontanea. Ovviamente per ora non si hanno certezze su quello che potrebbe accadere giovedì , quel che è certo però è che la ragazza piace molto ai telespettatori e la sua non presenza in Casa si farebbe sentire eccome.