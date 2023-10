“Signorini è disperato”. Inquilini del GF snocciolano l’amara verità, la regia censura ma ormai troppo tardi

Purtroppo che Signorini è disperato e non sa più che pesci prendere lo sanno anche gli inquilini nella casa che proprio poche ore fa sono stati richiamati dal conduttore per cercare di aiutarlo. A rivelare quanto detto da Alfonso è Beatrice Luzzi che è rimasta davvero basita.

“Alfonso ieri era disperato, con tutti noi. Perché non trova ciccia per i suoi denti. Manca proprio… l’ha detto due, tre volte chiaramente. Ha detto: ‘Si però voi mi dovete pure aiutare perché qui’ non riesco…”. Così la Luzzi, ha spiegato ai suoi compagni cosa sta accadendo fuori, comprendo che il GF quest’anno non piace.

Beatrice Luzzi svela cosa le ha chiesto Alfonso Signorini

Le parole della Luzzi hanno subito attirato l’attenzione dei telespettatori che da Casa hanno capito benissimo cosa volesse dire. Alfonso Signorini non sa che pesci prendere e come fare per aumentare l’attenzione da parte dei fan del programma. Purtroppo, come tutti sanno ha le mani legate.

Infatti, a sottolinearlo anche Fiordaliso che ha spiegato a sua volta il suo punto di vista. Ma che dobbiamo fare? La colpa è la loro, hanno messo tutti fidanzati… che cosa vogliano da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una mentalità…”, ha risposto prima che la regia si attivasse per cambiare inquadratura.

Il GF 8 non decolla, il reality a rischio

Come ormai è noto a tutti il Grande Fratello 8 almeno per adesso non decolla, in termini di ascolti. A nulla è servita la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi e le stesse raccomandazioni di Alfonso. Purtroppo, agli spettatori da casa piace il trash in questi programmi e con questo cast e queste dinamiche il reality risulta noioso.

Questo potrebbe portare alla chiusura anticipata e infatti si sta pensando a ridurre anche il doppio appuntamento settimanale. A questo punto però qualcosa bisogna inventarselo altrimenti il rischio di naufragare diventa molto alto. Se si va avanti così difficilmente quest’anno sarà prolungato oltre Natale.