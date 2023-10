Beatrice Luzzi insultata nella notte al GF: “Ti sei vestita di nero per un motivo” ecco quale (VIDEO)

Beatrice Luzzi è finita nel mirino dei coinquilini della casa del GF in queste ore. Soprattutto nella notte è scoppiato il caos in casa in quanto Paolo Masella ha preso di mira l’attrice muovendo contro di lei delle accuse piuttosto pesanti.

Il ragazzo ha insultato la donna a causa del suo abbigliamento che, secondo il suo punto di vista, fosse un chiaro messaggio per tutti i coinquilini. La disamina del ragazzo è piuttosto macchinosa. Vediamo cosa è successo.

Le accuse di Paolo Masella contro Beatrice Luzzi al GF

Il bersaglio principale di alcuni concorrenti del GF continua ad essere Beatrice Luzzi Nella notte si è scatenata una bufera in quanto Paolo Masella ha mosso della accuse contro la donna. In particolar modo, il giovane ha chiesto, con tono piuttosto sarcastico e provocatorio, per quale ragione Beatrice avesse deciso di vestirsi di nero. Solitamente, la donna indossa sempre indumenti colorati mentre guarda caso, poco prima della diretta del programma, ha deciso di indossare capi interamente scuri.

Beatrice è rimasta un po’ interdetta dinanzi la questione sollevata dal suo compagno d’avventura. A quel punto, allora, gli ha chiesto che cosa stesse insinuando. Ebbene, Paolo ha spiegato che, secondo il suo punto di vista, la sua sarebbe tutta una strategia per mostrarsi come una vittima, ma non solo. Con la scelta del suo look Beatrice è come se avesse voluto mandare un chiaro messaggio a tutti, ovvero, quello di voler fare la guerra.

Beatrice stanca di essere attaccata: il suo sfogo

Dinanzi queste insinuazioni mosse dal coinquilino della casa del GF, Beatrice Luzzi ha replicato dicendo che tutto fosse assurdo. Ad ogni modo, se ha deciso di vestirsi di nero è, semplicemente, perché ha ricevuto questo abito da poco ed ha voluto indossarlo in quanto le rodeva. Ad ogni modo, oltre a Paolo, anche altri concorrenti si sono uniti a lui per attaccare Beatrice.

In particolar modo, anche Lorenzo, Letizia, Angelica, Ciro, Arnold e Vittorio non stanno apprezzando i comportamenti di Beatrice. Quest’ultima, allora, ha avuto uno sfogo. La donna ha detto di essere stanca di essere costantemente attaccata, gli altri dovrebbero trovare un altro bersaglio. Infine, ha chiosato esortando chiunque non la sopporti a non considerarla più, così non sta più al centro dell’attenzione e non viene accusata di fare la vittima.