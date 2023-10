Il Paradiso delle signore, anticipazioni 6 ottobre: Adelaide disperata va via?

Nella puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide si troverà a vivere un momento di grande sconforto. A gran sorpresa, però, arriverà in suo soccorso una persona del tutto inaspettata

Al grande magazzino, intanto, ci sarà enorme fermento per il lancio della nuova collezione da uomo. Soprattutto le veneri saranno in fibrillazione per avere a che fare con la nuova clientela maschile. Cosa comporterà tutto questo?

Incontri e colpi di scena al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che al grande magazzino tutto sarà pronto per l’esposizione della nuova collezione da uomo. Le ragazze saranno agitate, ma al contempo molto euforiche, per questa grade novità. Vittorio, invece, scoprirà finalmente chi lo ha aiutato a riuscire ad ottenere la presenza di Gianni Rivera in occasione del grande lancio.

Su di un altro versante, poi, vedremo che ci sarà un colpo di scena che riguarderà Salvatore molto da vicino. In particolare, al Paradiso arriverà Tullio, il quale lascerà spiazzati tutti i presenti, compresa soprattutto la sua fidanzata. Salvatore, allora, una volta presa visione di questa scena, deciderà di fare qualcosa per andare a parlare con lui. Proprio per questo, vedremo che ci sarà un importante faccia a faccia tra loro.

Anticipazioni 6 ottobre: Adelaide prende una decisione

Le anticipazioni della puntata del 6 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore si troverà a fare una scoperta inaspettata, che potrebbe cambiare il suo umore in maniera alquanto drastica. In merito alla situazione tra Matteo e Marcello, invece, vedremo che i due si troveranno ad affrontare un momento molto complesso. Il primo ribadirà a sua madre di non voler avere nulla a che vedere con suo fratello. Barbieri, però, ha un asso nella manica.

In particolare, vedremo che il ragazzo mostrerà a Matteo una lettera molto importante, scritta da sua madre, che potrebbe cambiare in maniera definitiva i rapporti tra i due ragazzi. Questa mossa servirà ad appianare le divergenze tra loro? Adelaide, infine, vedremo che sarà molto provata per il rifiuto di sua figlia Odile. A tal riguardo, la contessa prenderà una decisione drastica. Nello specifico, manifesterà la volontà di abbandonare la villa, in quanto ci sono troppi ricordi che le provocano dolore. A gran sorpresa, però, vedremo che Umberto interverrà per aiutare la cognata.