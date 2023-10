Vi ricordate di Moreno di Amici? Oggi scomparso dalla tv, ecco cosa fa

Chi ha seguito Amici negli anni precedenti sicuramente si ricorderà di Moreno Donadoni. Il talentuoso rapper vincitore di Amici 12 e di cui Maria De Filippi possiamo dire era completamente innamorata, da qualche anno è completamente sparito.

Vi siete chiesti che fine ha fatto? Nelle passate ore il giovane è stato ospite di SDL Tv, dove si è raccontato, parlando della sua vita oggi e commentando anche il modo in cui il talent di Maria De Filippi sia cambiato rispetto alla sua esperienza.

Moreno Donadoni di Amici lo ricordate? Eccolo oggi

In una recente intervista Moreno si è raccontato a 360 gradi. Il giovane rapper ha parlato di quanto la sua vita sia cambiata grazie al talent di Amici e che ad oggi gli piacerebbe tanto sapere se non fosse stato allievo di Maria se avrebbe avuto lo stesso successo. Parlando della scuola ha ammesso che negli ultimi 10 anni il programma è molto cambiato, come del resto sono cambiati anche gli allievi.

A lui danno l’impressione di essere già bravi e questo lo hanno notato pure i telespettatori da casa. Moreno ha pure ammesso che dalla sua vittoria ad oggi non sempre tutto è stato facile. Nel suo lavoro ma grazie alla sua tenacia è riuscito a crearsi anche altro. Moreno in poco tempo ha realizzato tanti sogni e questo gli ha portato a non goderseli. Ho suonato negli stadi, ho conosciuto il papa, ho cantato sigle per la Disney, un libro. Ho fatto tante cose concentrate in poco tempo che forse non mi sono goduto. E’ stato difficile gestire il tutto ma ci sono riuscito

La nuova vita dopo Amici dell’ex allievo

Moreno ha continuato ancora dicendo che nel periodo d’oro della sua carriera è riuscito a mettere da parte dei soldi e soprattutto ad aiutare la sua famiglia. Inoltre, ha fatto anche degli investimenti importanti che gli permettono oggi di vivere in maniera benestante.

La musica resta sempre la sua grande passione e anche il suo lavoro, infatti, adesso è uscito il suo nuovo singolo, Karma. E parlando proprio della musica e del rap, Donadoni ha raccontato che per adesso non ha nessuna voglia di ritrarsi, o almeno questo lo farà nel momento in cui non sentirà più l’ansietta di salire sul palco.