Oroscopo 6 ottobre 2023: Ariete pensierosi, Bilancia in trappola

Le previsioni dell’oroscopo del 6 ottobre invitano i Pesci ad aprirsi di più. I Toro, invece, devono cogliere al volo certe occasioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La vostra mente è immersa in tanti pensieri. Cercate di essere cauti e di non aprirvi con persone con cui, magari, sarebbe il caso di essere più discreti e reticenti. Giornata di riflessioni sul lavoro.

Toro. Ci sono delle occasioni che andrebbero prese al volo, senza pensarci troppo su. Dal punto di vista sentimentale è necessario mettere le cose in chiaro sin dal primo momento, specie se siete in una relazione nata da poco.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 6 ottobre vi invitano ad essere coraggiosi. In amore è importante che vi apriate e non vi continuiate a nascondere per paura di soffrire o di farvi del male.

Cancro. Non siate troppo puntigliosi. In certi casi è necessario lasciare che le cose capitino, senza necessariamente pretendere di avere il controllo su di esse. In amore potete osare un po’ di più.

Leone. Dal punto di vista professionale è necessario essere chiari. Se svolgete una professione alle dipendenze, è il caso di prestare attenzione a non intavolare discussioni con persone più in alto di voi.

Vergine. La comunicazione è alla base di ogni rapporto civile e duraturo. Sia in amore sia nel lavoro non vi conviene tenervi le cose dentro, altrimenti si corre il rischio di implodere, quindi, meglio condividere i pensieri, almeno con le persone care.

Previsioni 6 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti di voi potrebbero sentirsi in trappola in questo periodo. Se avete preso delle decisioni dalle quali state cercando disperatamente di svincolarvi, forse è il caso di agire subito e di non rimandare ancora.

Scorpione. Meglio un uovo oggi, che una gallina domani. Questo è un motto vero, ma che proprio non fa parte del vostro carattere. Voi amate pianificare e non riuscite a stare senza pensare alle conseguenze delle vostre azioni.

Sagittario. Secondo l’oroscopo del 6 ottobre, i nati sotto questo segno hanno bisogno di staccare un po’ la spina. Siete un po’ preoccupati per alcune faccende private, quindi, è il caso di distrarsi un po’.

Capricorno. In amore è necessario aprirsi un po’ di più con il partner. Se una relazione è stabile e duratura, non verrà certamente scalfita da piccole folate di vento. Le coppie appena nate, invece, potrebbero essere in bilico.

Acquario. Spesso nella vita è meglio non sapere la verità, ma voi per carattere siete dei curiosi. Difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a tenervi nascosto qualcosa perché la scoprirete.

Pesci. In amore e nello studio ci sono delle ottime opportunità in arrivo. Cercate di puntare di più su voi stessi e di non abbattervi. Siete restii a chiedere favori, ma in certi casi è necessario.