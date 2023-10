Uomini e Donne spoiler 6 ottobre: bufera al trono classico, corteggiatrice dà di matto

Venerdì 6 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione ci saranno soprattutto gli esponenti del trono classico. Dopo aver ampiamente dibattuto delle dinamiche dei più grandi, la parola passerà ai più giovani.

Nello specifico, al centro dell’attenzione ci sarà Brando. Di Cristian, invece, si approfondirà di più nel corso della prossima settimana. Ebbene, al trono del ragazzo ci saranno dei momenti piuttosto concitati.

Bacio tra Brando e Beatriz a Uomini e Donne, come la prenderà Cristian?

Nel corso della puntata del 6 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiederà a Brando di sedersi al centro dello studio. Il ragazzo sta uscendo con diverse ragazze, ma una in particolare sta catturando il suo interesse. A tal proposito, entrerà in studio Beatriz, che precedentemente si è allontanata da Cristian. Adesso, dunque, pare che la ragazza andrà avanti solamente con Brando.

In studio verrà mandata in onda la loro esterna, la quale sarà contraddistinta da un evento degno di nota. I due, infatti, saranno piuttosto complici e in sintonia, al punto che si scambieranno anche un bacio. In studio, ovviamente, si parlerà della cosa, e i due riveleranno le loro emozioni a riguardo. Sarà interessante capire anche quale sarà la reazione di Cristian dinanzi questa presa di posizione così nella della ragazza.

Spoiler 6 ottobre: la scenata di una corteggiatrice e una lite

In seguito, poi, ci sarà un altro momento molto concitato. Brando, infatti, nella puntata del 6 ottobre di Uomini e Donne deciderà di eliminare una corteggiatrice. Nello specifico, il ragazzo chiederà ad una corteggiatrice di Napoli di andare via in quanto non interessato a lei. Quest’ultima, però, non accoglierà di buon grado la richiesta del tronista, sta di fatto che darà luogo ad una scenata che divertirà molto il pubblico da casa.

Dopo questo avvenimento, poi, i tronisti balleranno con i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici. La parola, allora, tornerà agli over. Al centro dello studio ci saranno Silvio e Donatella. I due si stanno conoscendo ma, purtroppo, la storia non si sta evolvendo. Per tale motivo, avranno una discussione piuttosto accesa. Dopo lo scontro cosa decideranno di fare i protagonisti? Smetteranno di vedersi oppure si daranno un’altra chance? Non resta che attendere le 14:45 e sintonizzarsi su Canale 5 per scoprire tutto quello che succederà in puntata.