Elga e Diego lasciati perché i figli mancati? La Enardu dà una risposta che fa discutere

Come mai Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati? Questa è una domanda che i fan dell’influencer si stanno ponendo continuamente. I due, infatti, sono stati molto vaghi in merito alle motivazioni che li hanno spinti ad interrompere il loro matrimonio.

La cosa strana sta nel fatto che entrambi sembrano devastati da questa separazione, pertanto, non si riesce a capire per quale ragione siano giunti a questa conclusione. Sul web, allora, c’è chi ha avanzato delle ipotesi, alle quali la donna ha deciso di rispondere.

Domanda irriverente ad Elga Enardu sulla fine del matrimonio con Diego Daddi

Il matrimonio tra Elga e Diego è giunto al termine da alcuni giorni. A dare il triste annuncio sono stati i diretti interessati. La prima a parlare è stata la Enardu, la quale si è detta straziata e devastata da tutta questa situazione. In particolar modo, Diego, dal canto suo, ha ringraziato i fan e poi ha detto di essere intenzionato a fare il possibile per riconciliarsi con sua moglie. A distanza di un po’ di giorni dalla diffusione della notizia secondo cui Elga e Diego si fossero lasciati, la Enardu ha aperto una box delle domande.

Qui, ovviamente, in molti hanno posto quesiti legati proprio alla sua vita sentimentale. Un utente in particolare ha fatto una domanda piuttosto irriverente. Nello specifico, ha chiesto alla protagonista se la causa della loro separazione fosse da riscontrarsi nel fatto che non avessero mai avuto dei figli. Ebbene Elga ha replicato in maniera piuttosto stizzita, dicendo una frase che un po’ ha indignato il web.

Perché Elga e Diego si sono lasciati? Frase pungente e dubbi

Nello specifico, Elga ha detto che lei e Diego non si siano lasciati in quanto non hanno mai avuto figli. Al mondo, infatti, anche le coppie che hanno dei bambini si lasciano, pertanto, è un collegamento del tutto assurdo e insensato. Successivamente, poi, ha anche detto di ringraziare il cielo di non avere dei figli, specie in questo momento. Le sue parole hanno generato un po’ di sgomento.

In seguito, poi, Elga ha dato delle risposte un po’ ambigue in merito alla fine del suo matrimonio con Diego. In particolare, ha detto che i due si sono sempre amati e si amano tutt’ora, questo sentimento non è mai finito e, forse, non accadrà mai. Se i protagonisti si amano ancora e non serbano rancore, dunque, vuol dire che non è accaduto nessun episodio drastico, come un tradimento. Quindi, sorge spontaneo chiedersi, per quale ragione non fanno la pace?