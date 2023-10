Al Bano a ruota libera sulla Lecciso: “Ha fatto cose in passato che…”

Dopo la fine matrimonio con Romina Power, Al Bano ha incontrato Loredana i primi duemila. La coppia nonostante vari problemi non si è mai separata riuscendo a superare diverse difficoltà che spesso hanno messo a dura prova il loro rapporto.

E a parlarne in maniera molto esplicita e per la prima volta è stato proprio Carrisi svelando dettagli inediti della sua storia d’amore. L’artista ne ha parlato a Belve nella trasmissione di Francesca Fagnani

Al Bano e Loredana Lecciso e quel periodo di forte crisi

La storia d’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso non è sempre stata rose e fiori ma h a attraversato crisi profonde che hanno spinto i due a lasciarsi in più di un’occasione. Un momento indimenticabile per i fan della coppia risale però al 2005 quando Carrisi prese parte dell’Isola dei Famosi insieme alla figlia Romina Jr.

Quella volta la conduttrice Simona Ventura si è vista costretta a riferire all’ex naufrago che la Lecciso aveva interrotto la loro storia davanti ai media. In quella occasione l’artista lascia il programma e si dirige verso la famiglia per capire cosa stesse succedendo.

Al Bano non sempre ha condiviso le scelte della compagna

E proprio in questo momento che la show girl oltre a decidere di voler lasciare Carrisi insieme alla sorella si avvia per un nuovo percorso televisivo. Un periodo della carriera durante il quale la pugliese ha fatto scelte difficili e sopratutto non condivise dal cantante. “Quegli anni ha fatto delle cose per le quali mi chiedevo: l’ha fatto perché ha un coraggio da ‘belva’ oppure non conosce bene il mezzo televisivo?

Sono delle cose che non condividevo e, purtroppo per lei, non ero solo io… però ha vinto lei”. Ad oggi, Loredana rispetto ad un tempo sembra molto più matura e quel che è sicuro è che ha capito da che parte stare.