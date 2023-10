Belen Rodriguez rompe il silenzio sul suo stato di salute: ecco come sta realmente

Sono giorni dove si parla costantemente di Belen e delle sue condizioni di salute. La show girl infatti pare non stia passando un bel momento dopo la separazione da Stefano. Ma sta davvero male? E’ davvero dimagrita così tanto da preoccupare?

Ad affermare tali voci anche Fabrizio Corona che la scorsa settimana ospite da Mara Venier ha rivelato cose inedite sulla Rodriguez. Inoltre c’è stato il polverone sollevato attorno alla mancata ospitata da Alessandro Cattelan, con il conduttore che ha fatto della pungente ironia sulla sudamericana… Infine, adesso a parlare è proprio lei stessa!

Belen Rodriguez rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute

Attraverso una una Story Instagram, Belen ha fatto ben capire qual è il suo stato d’animo attuale. Ed ha pure chiaramente lasciato intendere cosa pensa del tanto vociferare sulle sue faccende private. “Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore”, ha scritto.

Come si può evincere Belen ha lasciato intendere che prima di parlare o di giudicare bisognerebbe che gli altri vivano lo stesso. Ma non è tutto perchè la giovane modella oltre a non passare un buon momento a livello sentimentale non lo è nemmeno a livello professionale

La grande crisi di Belen

Come ormai è noto a tutti e come detto in precedenza la sua storia con De Martino è finita di nuovo. A ciò va aggiunto che quest’anno Belen non ha trovato posto in tv. Zero impegni fissi in Mediaset e zero in Rai. Addio anche a Le Iene, dove praticamente è stata sostituita. Solo per quanto riguarda Tu sì que vale è stata lei stessa a decidere di mollare.

Fatto sta che per ora è ferma ai box, tra mille pensieri. Al suo fianco, come al solito, i famigliari più stretti e l’amico speciale Elio Lorenzoni, persona fidata con cui trascorre parecchio tempo e che dopo le foto postate da giornali è confermato che sia il suo nuovo compagno.